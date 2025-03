“O melhor certamente está por chegar”, afirma Jorge Santos

“O trabalho não pode parar. Nem vai parar, asseguro-vos”, afirmou Jorge Santos, presidente interino do município, durante a sessão solene do Dia da Freguesia da Ribeira Brava.

O autarca social-democrata destacou o forte investimento na freguesia, salientando que “a Ribeira Brava tem potencial para crescer ainda mais e estamos determinados a concretizar um conjunto de projectos que irão preparar esta freguesia para o futuro”.

Entre as obras já realizadas, Jorge Santos realçou a requalificação da zona histórica da vila, desde a frente-mar até ao campo municipal, um investimento que considerou “estruturante e essencial para valorizar a Ribeira Brava e melhorar a qualidade de vida da população”.

Sobre os projectos futuros, o presidente interino anunciou a aguardada requalificação da frente-mar, uma obra que descreveu como “fundamental para modernizar uma área estratégica da vila, tornando-a mais segura, funcional e atractiva”.

“A nossa missão é clara: garantir que todos têm as condições necessárias para viver com dignidade e conforto”, afirmou, sublinhando ainda que “mais importante do que as obras e os investimentos é o nosso compromisso com as pessoas”.

“Da minha parte, podem continuar a contar com a mesma dedicação e empenho para que a Ribeira Brava e o nosso concelho continuem a crescer e a afirmar-se como uma referência na nossa região”, garantiu Jorge Santos, concluindo com uma mensagem de esperança: “E o melhor certamente estará por chegar”.