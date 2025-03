Governo diz que é "altura certa" para vender a TAP

Bom dia. Estas é uma das principais notícias desta segunda-feira, 17 de Março de 2025, nomeadamente no que aos interesses dos madeirenses diz respeito....

No Correio da Manhã:

- "Herança. Pinto da Costa deserda filho e vende ações"

- "Processo 'Pretoriano'. 'Macaco' chama Conceição para o defender em tribunal"

- "Rio Ave 2 Benfica 3. Vitória justa depois do susto"

- "Direitos televisivos. Corrida à presidência da Liga abre guerra de milhões entre grandes"

- "Sporting. Gyokeres quer esmagar recordes"

- "FC Porto. Desperdício deixa Samu desesperado"

- "Estatuto. Militares querem complemento de pensão"

- "'Marquês'. José Sócrates sabe hoje quando será julgado"

- "Eleições. Advogados chamados a escolher novo bastonário"

- "Roma. Revelada primeira foto do papa desde o internamento"

- "CMTV faz 12 anos sempre a crescer"

- "Megasondagem sobre consumo de notícias. Portugueses querem rigor e verdade na informação"

No Público:

- "Emigrantes nunca enviaram tanto dinheiro para o Brasil: 414 milhões"

- "David O'Sullivan. Trump é 'um disruptor e olha para as coisas como transações"

- "Série Portugal é o meu país. Niubus Mustelier, a cubana alegre que 'todos conhecem' no Porto"

- "Painel do século XVI. Relevo com quase 500 anos recuperou as cores vibrantes, o céu da alvorada e um sapo"

- "Cinco anos de covid-19. Lei de emergência sanitária continua na gaveta"

- "2020-2024. Estado pagou menos de 22% em pensões de alimentos"

- "Defesa. UE quer reforçar os 'projectos pan-europeus de larga escala'"

- "Amália. Novo 'ChatGPT português' já está em contra-relógio"

No Jornal de Notícias:

- "Chamar pai ao padrasto resultou numa agressão e processo em tribunal"

- "Superior. Agência já chumba quase metade das propostas de novos cursos"

- "Matosinhos. Escritórios transformados em habitação são problema de saúde pública"

- "Macedónia. Pirotecnia causa fogo em discoteca e mata dezenas de pessoas"

- "Aveiro e Viseu. Municípios recusam 'cheque em branco' nas águas"

- "Porto. Metro leva idosas ao centro para compensar incómodo com obras"

- "Rio Ave 2 -- Benfica 3. Magia turca"

- "V.Guimarães mantém-se na luta pela Europa"

- "Seleção de andebol apurada para o Europeu"

No Diário de Notícias:

- "Governo alarga chave digital a imigrantes"

- "Portugal e a imigração do século XXI: o que dizem os inquéritos?"

- "Sindicato admite greve nos consulados do Brasil no dia das Legislativas"

- "Madeira. Uma década de governação PSD sob suspeita"

- "Saúde. Pedro Pita Barros: 'PPP têm maior autonomia de gestão e conseguem experimentar soluções diferentes de forma rápida'"

- "Inovação. Dos 'drones' ao calçado, os polímeros ajudam a criar materiais mais sustentáveis"

- "Liga. Benfica vence Rio Ave por 3-2"

- "Ucrânia. Quem são os pretendentes ao lugar de Zelensky"

No Negócios:

- "Conversa capital. Miguel Pinto Luz. 'Mercado está na altura certa para venda da TAP'"

- "Famílias poupam 30 cêntimos por cada euro em moratória"

- "Investidor privado. Recondicionados: o que convém saber antes de comprar"

- "Mota e gestores entram no mercado de carbono"

- "Taxar ultra ricos daria 200 milhões à defesa"

- "Emprego. Contratos com salário mínimo subiram 54% em sete anos"

- "Fundos Europeus. Queixa por discriminação chega a Bruxelas"

No Jornal Económico:

- "Handling da Menzies avança para despedimentos coletivos"

- "Papa Francisco melhora e já trabalha, três dias após cumprir 12 anos de pontificado"

- "Prata valorizou-se 60% desde 2023 e superou todos os índices acionistas"

- "China taxa produtos agrícolas em resposta aos EUA"

- "Vinho português receia impacto das tarifas americanas"

- "Porto Business School tem o oitavo melhor MBA online do mundo"

- "Marcelo quer PRR a avançar e Governo garante-o, mesmo em gestão"

- "Filhas de Queiroz Pereira ocupam 15.ª posição na lista dos mais ricos da Forbes Portugal"

No Record:

- "Rio Ave 2-3 Benfica. Rei Aktur. Saltou do banco para dar triunfo aos encarnados"

- "Sporting. Rui Borges orgulhoso. Elogiou equipa por manter a liderança até à paragem"

- "FC Porto. Mora deu tudo para jogar. Abdicou das folgas e recuperou em tempo recorde"

- "Operação Pretoriano. Julgamento arranca hoje"

- "Liga BPI. Damaiense o Benfica 2. Águias à beira do penta"

- "Inglaterra. Leicester 0 Man. United 3. Bruno embala Ruben. Fez duas assistências e marcou"

No O Jogo:

- "Rio Ave 2 Benfica 3.Banho turco após o gelo. Encarnados não se livram de valente susto num jogo que teve golaço de Kokçu, penálti de Pavlidis e decisão de Akturkoglu"

- "Bruno Laje: 'Tivemos uma reação fantástica'"

- "Tribunal Unânime: Penálti de Pavlidis precedido de falta de António Silva sobre Clayton"

- "Brian Riemer, selecionador da Dinamarca, analisa Portugal e projeta duelo na Liga das Nações. 'Para mim, é Ronaldo todos os dias, sempre o admirei'"

- "FC Porto. Recuperação de Mora explicada ao pormenor"

- "Fábio Vieira aponta ao melhor registo"

- "Sporting. Modelo de quatro defesas favorece Fresneda"

- "Gyokeres passa Bas Dost e só Liedson parece inalcançável"

- "Resultados da Liga. V-Guimarães-E. Amadora 2-0; Moreirense-Boavista 1-0; Arouca-Estoril 1-1; Nacional-Casa Pia 3-1"

- "Andebol. Portugal está no Europeu de 2026"

E no A Bola:

- " Rio Ave 2 -- Benfica 3. Ninguém desarma"

- "Benfica sofreu após ter jogo dominado, mas mantém perseguição ao Sporting"

- "'Não podemos cometer deslizes que permitam ao adversário discutir o resultado depois do que fizemos' -- Bruno Lage"

- "Sporting. Margem para negociar Gyokeres. Vendas de Quenda e Essugo e transferência do sueco garantem desafogo financeiro por dois anos"

- "FC Porto. Anselmi sem pontas de lança na pausa para as seleções"

- "França. Nuno Mendes e Vitinha brilham pelo PSG"

- "Inglaterra. Amorim vence fora e Newcastle volta aos troféus"

- "Andebol. Heróis do Mar batem a Polónia e estão no Euro-2026"

- "Fórmula 1. Lando Norris ganha primeira prova da época"