"O digital vai assumindo um papel cada vez mais preponderante no nosso quotidiano", afirma Jorge Carvalho

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia levou a efeito, na manhã desta quarta-feira, na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco, o VIII Encontro Regional SeguraNet: 'Ambiente Digital Seguro'.

Neste encontro procurou-se incentivar a reflexão sobre o tema 'Ambiente Digital Seguro', com especial enfoque nas estratégias e soluções práticas que promovam a proteção no mundo digital no contexto das comunidades educativas e nas medidas que podem ser adotadas e implementadas de forma a reforçar a promoção de uma Navegação Defensiva.

Na sessão de abertura da iniciativa, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, enquadrou a Escola como o espaço preferencial para capacitar a população para os novos desafios.

Neste contexto onde o digital vai assumindo um papel cada vez mais preponderante no nosso quotidiano, é importante que possamos estar capacitados para perceber qual a melhor conduta, quais os riscos, quais os melhores comportamentos a adotar e, nesta lógica de apropriação da tecnologia, podermos dar-lhe o melhor uso. A Escola assume papel de liderança e transformação dos comportamentos e das mentalidades; foi assim com a segurança rodoviária, foi assim nas questões ambientais, por exemplo, e é esse o objetivo deste Encontro: de forma segura, melhorarmos o nosso conhecimento, as nossas performances, o desempenho das nossas organizações, através das ferramentas digitais". Jorge Carvalho

O VIII Encontro Regional SeguraNet: 'Ambiente Digital Seguro' teve como destinatários os Diretores de Estabelecimentos de Educação/Ensino, membros dos conselhos Executivos, coordenadores dos Manuais Digitais, docentes responsáveis pelos projetos SeguraNet, coordenadores TIC e coordenadores de projetos da responsabilidade da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo-se alargado a participação a alunos, docentes e encarregados de educação.