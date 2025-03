Artur Jorge Baptista reeleito presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados

Artur Jorge Baptista foi reeleito, esta quarta-feira, presidente do novo triénio do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados.

Em nota enviada à comunicação social é referido que as eleições para a Ordem dos Advogados decorreram entre esta terça e quarta-feira, tendo sido a Lista M reeleita. "A eleição contou com ampla participação dos profissionais da advocacia, com o total de 291 votos válidos, refletindo compromisso da classe na definição dos rumos da instituição para os próximos anos."

Em segundo plano e a propósito destas mesmas eleições, a nível de candidatura para Bastonário(a) e Conselho Geral da Ordem dos Advogados, as candidaturas da actual Bastonária, Fernanda de Almeida Pinheiro (total de 6.496 votos) e do candidato a Bastonário, João Massano (total de 5.946 votos), foram as que reuniram mais votos e seguirão para a segunda volta das eleições que se realizarão na próxima semana.