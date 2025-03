Albuquerque em silêncio durante apresentação de projecto do lar

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, manteve-se em silêncio durante a apresentação do projecto de requalificação e ampliação do Lar do Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada, uma iniciativa financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) orçado em 5 milhões de euros e que contou igualmente com a presença da secretária regional dos Assuntos Sociais

Aos jornalistas, Albuquerque justificou a sua postura, afirmando que sempre que se expressa publicamente na qualidade de governante, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) instaura um processo devido às eleições regionais que decorrem no próximo domingo.

Esta atitude surge num contexto de crescente controvérsia sobre as intervenções públicas de governantes durante o período eleitoral, com a CNE a reforçar o controlo sobre atos que possam ser interpretados como propaganda política.

O projecto de requalificação e ampliação do lar representa um investimento significativo para a paróquia local, no qual o sacerdote, Duarte Gomes garantiu que a iniciativa tratará melhores condições de acolhimento e assistência aos utentes. No entanto, a ausência de declarações por parte do líder do executivo regional destacou-se nesta iniciativa a dois dias o acto eleitoral.