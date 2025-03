ADN defende criação de lares públicos na Madeira

Entre a chuva e a expectativa, a candidatura do ADN - Alternativa Democrática Nacional às Eleições Regionais promoveu esta terça-feira, 18 de Março, uma acção de campanha junto ao Lar da Bela Vista para criticar a privatização das residenciais públicas destinadas à população sénior.

A comitiva, composta por duas carrinhas com propaganda eleitoral, chegou ao Lar da Bela Vista às 11h45. Mal os candidatos colocaram os pés no chão, foram surpreendidos pela chuva e pelo vento, que pouco depois deram tréguas, permitindo o hastear de bandeiras e as declarações do cabeça-de-lista da candidatura, Miguel Pita, ao DIÁRIO, o único órgão de comunicação social presente.

Foto Rui Silva / ASPRESS

O também coordenador do partido na Região lembrou que a Madeira, “neste momento, não tem lares públicos”, criticando a utilização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para financiar lares privados ao invés da utilização dessas verbas no reforço da rede pública.

Foto Rui Silva / ASPRESS

“O que nós sugerimos é que o PRR, que está a ser utilizado para lares privados, seja aplicado em lares públicos”, frisou. Como alternativa, apontou a possibilidade de reabilitar escolas desactivadas devido à redução demográfica, transformando-as em lares ou centros de dia. “Muitas escolas foram fechadas, então por que não reaproveitar esses espaços para dar resposta a uma necessidade crescente da população?”, questionou.

Saiba mais na edição impressa do DIÁRIO de amanhã.