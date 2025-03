Albuquerque defende estabilidade na Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, manifestou hoje preocupação com uma eventual instabilidade política na região e destacou a importância de garantir um governo estável para assegurar o crescimento económico e social.

Durante uma visita à Associação Casa do Voluntário, Albuquerque criticou as queixas apresentadas na Comissão Nacional de Eleições (CNE) sobre as suas intervenções públicas, garantindo que tem cumprido a sua agenda institucional de forma rigorosa. Ademais falou das sondagens.

“É fundamental perceber duas coisas: as sondagens não determinam as eleições e as pessoas têm que exercer o seu direito de voto de forma consciente”, afirmou Albuquerque.

O presidente regional alertou para os riscos do que classificou como “experimentalismo político”, referindo-se à actual situação de impasse governativo tanto na Madeira como no País.

Albuquerque sublinhou que esta instabilidade já está a ter impacto na função pública madeirense, apontando que o desbloqueio de carreiras e a atualização salarial, assim como a subida do subsídio de insularidade para 680 euros, ficaram suspensos devido ao atual contexto político.

O presidente regional destacou ainda que, antes desta fase de incerteza, a Madeira registava 46 meses consecutivos de crescimento económico, com uma trajetória positiva na redução da dívida pública.

“Não há milagres nem soluções mágicas”, frisou Miguel Albuquerque, defendendo que a estabilidade é essencial para garantir a segurança económica e social na região. “As pessoas querem estabilidade, não é para brincar aos partidos políticos”, concluiu.