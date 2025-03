Projecto ESCUTAR apresentou primeiro trabalho da 3.ª edição

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e a vereadora com o pelouro social, Helena Leal, estiveram, hoje, presentes no Bairro de Santo Amaro, para a apresentação do primeiro trabalho concluído da nova temporada artística 2024/2025 do projecto ESCUTAR.

A iniciativa já vai na sua 3.ª edição e é promovida pela Câmara Municipal do Funchal, em colaboração com o Departamento da Cultura e a SocioHabitaFunchal, tendo tido início em Outubro do ano passado.

Cristina Pedra, citada pela nota de imprensa, destacou a importância do projecto como uma aposta na força da cultura e na inclusão social, sublinhando que "este projecto reafirma um dos princípios fundamentais da Câmara Municipal do Funchal que passa por tornar a cultura um direito de todos".

A autarca salientou que "o principal objectivo do projecto é uma descentralização da cultura, garantindo o acesso à criação artística e envolvimento das comunidades na construção da sua própria identidade cultural. A presidente reforçou ainda a importância da arte, que não deve estar confinada a espaços institucionais, defendendo que 'a arte pertence às ruas, às praças, aos bairros e, acima de tudo, às pessoas'", disse, citada na nota da autarquia.

Além disso, frisa, "a autarca recordou que, no ano passado, o projeto ESCUTAR envolveu 3 bairros e totalizou um investimento de 30 mil euros. Este ano, como salientou, o projecto será ampliado para 6 bairros, envolvendo 12 artistas, com um investimento total de 60 mil euros", contabiliza.

Este projeto, que consiste em residências artísticas nas áreas das artes plásticas e das artes performativas, com a duração de seis meses em vários bairros sociais do Funchal, conta com a própria comunidade para um papel activo. "As atividades incluem aulas de teatro, música, entre outras, e surgem como espaços de encontro para a partilha de histórias de vida, fortalecendo o sentimento de pertença e de apoio comunitário", explica a organização.

"Como exemplo do impacto positivo do projeto", Cristina Pedra destacou "o grupo dos Macetitas, formado por elementos da comunidade que são agora responsáveis por animar diversos eventos na cidade do Funchal".

Por fim, Cristina Pedra asseverou ainda que, "em Setembro, decorrerá um grande projecto social intitulado ENSEADA, onde os bairros participantes terão a oportunidade de apresentar novamente os seus trabalhos". E sinaliza: "A cultura merece condições para prosperar. Temos de fazer da cultura um meio de inclusão social, onde não há barreiras nem diferenças." E acrescentou que "o trabalho desenvolvido no Bairro de Santo Amaro será novamente apresentado no âmbito deste projecto".

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal do Funchal "reafirma o seu compromisso com a cultura, a inclusão social e o desenvolvimento comunitário, garantindo que a cultura é um bem comum, acessível a todos e presente em todos os bairros da cidade", diz a nota, em conclusão.