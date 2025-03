Albuquerque apela à continuidade do investimento privado na habitação

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, destacou este sábado, em Machico, a importância da estabilidade social e da cooperação entre agentes económicos como factores essenciais para o crescimento económico da região.

Durante uma visita a um novo empreendimento habitacional na cidade, o líder regional sublinhou que o desenvolvimento económico é a chave para uma sociedade mais coesa e justa.

“A nossa ideia, e a razão pela qual estamos aqui todos juntos, é continuarmos a assegurar um consenso relativamente ao que é fundamental para atingirmos os nossos objectivos”, afirmou Miguel Albuquerque. Segundo o governante, esse consenso baseia-se em dois pilares fundamentais: a paz social e estabilidade, e o envolvimento de todos os parceiros económicos, trabalhadores e famílias num projecto conjunto de desenvolvimento regional.

Albuquerque destacou os resultados económicos positivos alcançados nos últimos anos na Madeira, mencionando que desde 2015 o Produto Interno Bruto (PIB) da região cresceu 68%. “Este é o caminho que temos de seguir. Isso também significa que o flagelo do desemprego deixou de ser um problema significativo na nossa Região, com taxas actualmente residuais graças ao crescimento económico”, frisou.

O presidente regional defendeu ainda que apoiar o investimento privado é permitir que o mercado sendo que na sua opinião funcione para garantir o equilíbrio no sector da habitação.

“Os empresários e agentes económicos têm de ganhar dinheiro e temos de deixar o mercado funcionar. Claro que o Estado, as câmaras municipais e o Governo têm o dever de intervir para apoiar as famílias com mais dificuldades, proporcionando-lhes habitação a preços acessíveis, seja através de habitação social, cooperativas ou a custos controlados”, explicou.

Contudo, Albuquerque alertou para a importância de não prejudicar o mercado imobiliário. “Não podemos destruir o mercado. Precisamos de um mercado dinâmico que crie valor acrescentado nas localidades”, afirmou, sublinhando que a construção de bons edifícios e habitações contribui para o crescimento económico local, ao atrair serviços e comércio para as áreas residenciais.

Por fim, Albuquerque elogiou a criação de uma nova centralidade em Machico, destacando que essa área tem potencial para receber novos investimentos. “Espero que se continue a investir, porque só com a criação de riqueza e através dos agentes económicos é que se gera mais-valia na nossa sociedade. O nosso dever é proporcionar habitação acessível às famílias com mais dificuldades, mas para isso precisamos de um mercado funcional e dinâmico”, concluiu em cima do palanque onde à sua frente tinha o presidente da autarquia suspenso de funções por ser candidato às regionais e outros autarcas bem como vários empresários e funcionários da empresa promotora.