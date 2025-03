Colégio Missionário organiza '24 horas pelo Senhor'

A comunidade do Colégio Missionário, em sintonia com a celebração jubilar de toda a Igreja, organizará nos próximos dias 28 e 29 de Março, as "24 horas para o Senhor".

Esta iniciativa, um "périplo de oração", terá início as 19 horas do dia 28 de Março com a celebração da via-sacra, seguindo-se depois a exposição do Santíssimo, que ficará exposto durante toda a noite. À meia-hora de cada hora será dinamizada a recitação do terço", explica o Colégio Missionário.

"A celebração será concluída às 8 horas do dia 29 de Março com a bênção do Santíssimo e a Eucaristia", acrescenta.

"Desafiamos os grupos, ou mesmo pessoas individuais a passar pelo Colégio Missionário e a fazer uma hora de adoração, conforme a vossa disponibilidade", instam os fiéis. "Os grupos que queiram marcar a sua presença numa específica hora poderão contactar o Pe. Juan (967240986) para combinar a hora", acrescenta em conclusão.

O evento irá decorrer na Capela do Colégio Missionário, no Caminho do Monte, 9.