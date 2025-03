Camacha Shopping foi inaugurado há 24 anos

Foi em 2001 que foi inaugurado o Camacha Shopping, o centro comercial que ainda hoje funciona nessa freguesia. O investimento partiu do empresário Jorge Sá.

Segundo relatou o DIÁRIO, a inauguração contou com muita gente, tanto dentro como fora do edifício. Foram essas pessoas que aplaudiram o discurso do empresário madeirense, que afirmou que a obra era inaugurada com dois anos de atraso, “resultante da acção persecutória e desmedida, movida no ano 1998, sob o signo da suspeição, contra empresários madeirenses, como quem, imaginando estar ironicamente no encalço de marginais, acabou por prejudicar seriamente o motor da economia regional”.

Jorge Sá apontou ainda aquele que viria a ser o novo ‘shopping’ de São Martinho, correspondendo ao aumento demográfico nessa zona.

Quanto ao espaço na Camacha, Jorge Sá minimizou as críticas em relação à grandeza do mesmo e afirmou que a população estava satisfeita. O shopping contava com 15 lojas e um supermercado Sá com 15 caixas. Além disso, contava com espaço de restauração, cinema e bowling.

Alberto João Jardim, que na época era presidente do Governo Regional, destacava que a infra-estrutura tornava “a Camacha um importante pólo de desenvolvimento”.