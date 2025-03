Congestionamento em Santa Rita e em ponto pequeno na Cancela

Com o clima a entrar já em modo primaveril, as condições nas estradas também começam a melhorar após alguns dias complicados para a condução. Hoje, como é sexta-feira, a Via Rápida é o primeiro sinal que pode vir a ser uma dia calmo. Contudo, numa situação dinâmica como o trânsito, numa fracção de segundo pode mudar.

Para já, apenas um pequeno congestionamento no sítio do costume, entre Caniço e Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava, já é notório tráfego intenso em cerca de 2 km de extensão.

Já na subida de Santa Rita, atenção ao que aparenta serem dificuldades, possivelmente causado pelo encadeamento do sol. Ainda não sabemos o que se passa, mas poderá tratar-se também de uma avaria ou acidente naquela zona.