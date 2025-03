Trânsito retoma o 'normal' congestionamento

Após dois dias marcados por temporal que dificultou a vida dos condutores, tendo inclusive gerado um número anormal de acidentes, nomeadamente capotamentos, a Via Rápida voltou esta manhã ao seu 'normal', congestionamento devido a tráfego intenso.

Mais normal do que isso, é o facto de este congestionamento ocorrer no sítio do costume, a partir do nó da Cancela, com trânsito intenso ao longo de quase 3 km de extensão.

Ver Galeria

De resto, nas outras zonas não há muito a reportara esta hora, como é o caso da rotunda do Hospital, sempre complicado de circular devido ao trânsito junto à HBG e por ser também uma das principais entradas na cidade do Funchal.

Nota ao facto de em algumas zonas o piso ainda estar molhado, apesar da tendência para secar, dado o sol que surge no horizonte. Este é outro factor que dificulta a condução. Pelo que é bom ter atenção à condução.