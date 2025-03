Música de Carminho encheu hoje o Teatro Baltazar Dias com a alma portuguesa

Foi com plateia lotada que o Teatro Baltazar Dias recebeu, ao final da tarde deste domingo, um espectáculo da fadista Carminho, que veio apresentar o seu sexto álbum, ‘Portuguesa’, que reafirma o seu compromisso com o fado, aprofundando a sua visão pessoal sobre este género musical, que há séculos transporta a alma e a identidade lusas. O evento foi promovido pelo departamento de cultura da Câmara do Funchal.

Produzido pela própria Carminho, o disco é composto por 14 temas, incluindo fados tradicionais originais, nos quais a sua voz se move com naturalidade e expressividade. Em palco, a fadista apresentou este novo trabalho com “a mesma entrega e paixão que a caracterizam, levando o público a viajar por uma narrativa de emoção, saudade e intensidade”.

Foto Rui Silva/Aspress

Para este espectáculo no Teatro Municipal Baltazar Dias, Carminho fez-se acompanhar por um grupo de “músicos de excelência que acrescentam novas camadas de profundidade e sofisticação ao concerto”: André Dias na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso na viola de fado, Pedro Geraldes na ‘lap steel guitar’ e guitarra eléctrica, Tiago Maia no baixo acústico e João Gomes no ‘mellotron’, que formam o quinteto que dará vida ao universo musical de ‘Portuguesa’. O espectáculo contou ainda com Marco Esteves no som, Hugo Coelho na iluminação, Rosa van Alphen como ‘road manager’ e Miguel Isaac como ‘manager’, cujo trabalho garantiu que cada detalhe contribuiu para a “envolvência única” do concerto.

Foto Rui Silva/Aspress

Este espectáculo representou uma “oportunidade única para o público assistir a uma das vozes mais emblemáticas do fado contemporâneo”. Carminho trouxe ao palco uma “interpretação intensa e genuína, onde cada palavra e cada acorde ressoam com autenticidade e emoção”. ‘Portuguesa’ é visto como uma “afirmação de identidade e uma homenagem à riqueza cultural do fado” e este espectáculo celebra esse legado.

Uma noite imperdível para os amantes da música, num encontro com uma das artistas mais apaixonantes da actualidade.