Carnaval encheu o Arco da Calheta com cor, música e muita animação

O Arco da Calheta viveu um domingo de folia com um desfile de Carnaval cheio de cor, criatividade e boa disposição. A Praceta do Arco foi palco da concentração do evento que reuniu dezenas de foliões mascarados, num espírito de celebração e tradição carnavalesca.

O desfile teve a participação entusiasta da população e foi acompanhado por música ao vivo, com actuações da cantora Cristina Barbosa e do DJ Sérgio Soares, que garantiram uma atmosfera vibrante e animada.

Para premiar a criatividade e o empenho dos participantes, foram atribuídos prémios aos melhores disfarces, tornando o evento ainda mais dinâmico e competitivo. As inscrições foram feitas previamente e no próprio dia, permitindo que todos os interessados pudessem participar nesta grande festa.

Organizado pela Associação Cultural e Desportiva do Arco da Calheta (ACDAC), com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, o evento reafirmou a importância do Carnaval como um momento de convívio, tradição e diversão para toda a comunidade.