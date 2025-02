Saiba o que hoje é notícia

As faturas a que cada contribuinte associou o seu NIF durante 2024 têm até hoje para ser validadas no Portal das Finanças, para que as despesas sejam contabilizadas como deduções ao IRS.

Esta validação é mais um dos passos necessários para ir preparando a entrega da declaração anual do imposto e deve ser feita para validar e afetar à tipologia de dedução correspondente as faturas que tenham ficado pendentes e também para que os contribuintes possam registar por sua iniciativa aquelas que não tenham sido comunicadas ao e-fatura por quem a emitiu.

Na segunda-feira, o acesso ao portal e-fatura esteve indisponível durante vários períodos.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Elvas e Tirsense, ambos do Campeonato de Portugal, procuram tornar-se o primeiro clube da quarta divisão a qualificar-se para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao defrontarem-se em jogo dos quartos de final.

A equipa do distrito de Portalegre causou sensação na ronda anterior, ao vencer por 2-1 na receção ao Vitória de Guimarães, enquanto o Tirsense chega a esta fase sem ter defrontado nenhum clube do escalão principal.

O encontro tem início às 20:00, em Elvas, sendo que o vencedor defrontará nas meias-finais o Benfica ou o Sporting de Braga, que jogam na quarta-feira.

Na quinta-feira, o Sporting visita o Gil Vicente no último jogo dos quartos de final, quase um mês depois de o Rio Ave ter vencido em casa o São João de Ver, por 2-1, na abertura da ronda.

PAÍS

O Tribunal de Guimarães agendou para hoje a leitura do acórdão do caso do homem, de 34 anos, acusado de várias violações e de outros crimes alegadamente cometidos naquela cidade do distrito de Braga.

O arguido, que está em prisão preventiva desde 30 de agosto de 2023, está acusado de 15 crimes: sete de violação, quatro de roubo, dois de coação sexual, um deles agravado, um de coação e outro de ofensas à integridade física.

Em causa estão factos que ocorreram sobretudo entre dezembro de 2022 e agosto de 2023, mês em que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), e depois de abordar e alegadamente atacar, em 22 de agosto de 2023, um casal de namorados, sendo suspeito de violar a jovem, de 21 anos.

Aquando da detenção, em 28 de agosto de 2023, o homem morava com a namorada na cidade de Guimarães, trabalhava numa empresa de resíduos e estava socialmente inserido.

Os alvos do arguido eram mulheres, adolescentes e jovens adultas, sendo que, num dos casos que constam da acusação do Ministério Público (MP), a vítima mais nova tem 12 anos e foi abordada pelo arguido junto ao Pavilhão Multiusos, enquanto a mais velha, de 68 anos, foi atacada na ecopista de Guimarães.

SOCIEDADE

O atual bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe, toma hoje posse para um segundo mandato, depois de a lista que encabeçou ter vencido as eleições, que decorreram por voto eletrónico entre 01 e 08 de fevereiro.

Contados os 5.800 votos, a Lista A, a única e liderada por Hélder Mota Filipe, venceu com mais de 80% dos votos expressos a eleição para a direção nacional. A afluência às urnas foi de 28,9%.

Alargar os serviços prestados nas farmácias a situações de pouca gravidade, como algumas infeções urinárias, era uma das propostas da lista única de Mota Filipe, que em declarações à agência Lusa, na véspera das eleições, disse que este alargamento pode ajudar a aliviar a pressão nas urgências hospitalares e nos cuidados de saúde primários.