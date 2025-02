Venda de bilhetes para concerto da fadista Carminho a partir de amanhã

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, a fadista Carminho sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 2 de Março, às 19h00, para apresentar o seu mais recente álbum 'Portuguesa'.

Dada a forte procura antecipada, os bilhetes estarão disponíveis exclusivamente na bilheteira física do Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir de amanhã, dia 22 de Fevereiro, às 13h30. A venda será limitada a dois bilhetes por pessoa, com um total de 329 lugares disponíveis (incluindo lugares para pessoas com mobilidade reduzida e acompanhantes). O preço dos ingressos é de 20 euros.

"Considerada uma das artistas mais marcantes da sua geração, Carminho traz ao Funchal um concerto que promete ser um dos momentos altos da programação cultural, onde tradição e contemporaneidade se entrelaçam numa interpretação única e emocionante", revela o departamento de Cultura Divisão de Dinamização Cultural da Câmara Municipal do Funchal.

Desde cedo, Carminho encontrou no fado o seu refúgio natural. Filha da fadista Teresa Siqueira, cresceu rodeada por guitarras e vozes carregadas de emoção. Com uma carreira internacional consolidada, colaborou com artistas de renome como Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, levando a sua arte a palcos de prestígio mundial.

No seu sexto álbum 'Portuguesa' reafirma o seu compromisso com o fado, aprofundando a sua visão pessoal sobre este género musical que há séculos transporta a alma portuguesa. O espetáculo contará com um grupo de músicos de excelência: André Dias (guitarra portuguesa), Flávio Cardoso (viola de fado), Pedro Geraldes (lap steel guitar e guitarra elétrica), Tiago Maia (baixo acústico) e João Gomes (mellotron), além de uma equipa técnica que garante a envolvência única do concerto.

O horário da bilheteira do TMBD é de terça-feira a domingo, das 13h30 às 21h00.

O departamento de Cultura Divisão de Dinamização Cultural da Câmara Municipal do Funchal revela ainda que "para as famílias que desejam assistir ao concerto e não têm apoio de outros cuidadores, estará disponível a oficina 'A Música em Mim', uma actividade do projecto PARTICULARIdades, da Casa Invisível. Esta oficina destina-se a crianças dos 5 aos 12 anos, e decorrerá no hall do salão nobre do TMBD, das 19h00 às 20h30, em simultâneo com o concerto.

Orientada por Diana Duarte, a oficina propõe um espaço de exploração musical, onde as crianças poderão experimentar jogos musicais, criar composições em grupo e terminar a sessão com uma surpresa especial.

A participação na oficina é gratuita mediante inscrição prévia, através do formulário disponível no site do TMBD. Para efectuar a inscrição, será necessário apresentar o número do bilhete do espectáculo.

"Com as Oficinas Pop-Up do PARTICULARIdades, as crianças podem divertir-se e criar enquanto os adultos assistem aos espetáculos. Esta iniciativa visa proporcionar a todas as famílias a possibilidade de usufruírem, em simultâneo, das propostas da programação do Teatro Municipal Baltazar Dias", salienta.