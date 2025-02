Carnaval com 88% de taxa de ocupação turística

A taxa de ocupação turística prevista para o Carnaval da Madeira é de 88%, mais 1% relativamente a 2024

Ainda assim há indicadores que apontam, tal como verificado há um ano, para "uma ocupação superior na altura do Carnaval", perspectivou o secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, na apresentação da programação do Carnaval 2025, que decorrerá entre os dias 26 de Fevereiro e 9 de Março.

Pese embora o Carnaval na Madeira já ter começado, com a Festa dos Compadres, em Santana, a apresentação do Carnaval da Madeira decorreu no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s.

O Orçamento para este ano mantém-se nos 511 mil euros.

Novidade na programação deste ano é o envolvimento do sector cultural com iniciativas de Carnaval em 8 museus e centros culturais de quatro concelhos.