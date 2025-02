Carnaval das Crianças vivido com muita folia e animação na Placa Central

A chuva deu tréguas e as crianças saíram às ruas para viver mais um Carnaval. Com muita música e animação, a Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal, recebeu centenas de crianças que mostraram os mais variados disfarces.

Vídeo de Rui Silva/ASPRESS

Desde os fatos livres, escolhidos pelas crianças e pelos pais, que vão desde as princesas, pilotos, jogadores de futebol e Minnies, até àqueles que foram criados nas escolas. Há espaço para todos nesta celebração.

O secretário regional de Turismo assistiu ao desfile dos mais novos, que percorreram um palco montado nesse espaço e que, posteriormente, será o local da programação do Carnaval das Avenidas, ao longo da próxima semana.

“Este é mais um momento interessante do Carnaval da Madeira com a participação de mais de 1.100 crianças de um conjunto de escolas que se associaram e que trazem uma vida diferente à baixa do Funchal”, disse Eduardo Jesus.

O secretário regional indicou que esta é uma alegria contagiante, que provoca um bem-estar a quem está a assistir. Aproveitou a ocasião para endereçar um agradecimento não só às crianças, mas também aos pais, encarregados de educação e às escolas. “São caracterizações que levaram muito engenho e muitas horas de dedicação, que vieram abrilhantar este cortejo”, assumiu o governante.

Esta tarde haverá o Carnaval Solidário. Amanhã será dia de cortejo alegórico e na terça-feira de cortejo trapalhão.