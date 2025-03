Cor e Tradição nas Ruas do Funchal

O tradicional Cortejo Alegórico de Carnaval da Região Autónoma da Madeira regressa este sábado, 1 de Março, ao Funchal, prometendo encher as ruas da capital madeirense de cor, ritmo e animação.

Organizado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, o desfile contará com milhares de foliões, 1.500 precisamente, e dezenas de carros alegóricos, que transformarão a baixa do Funchal num verdadeiro sambódromo.

O percurso terá início na Avenida Francisco Sá Carneiro, seguindo pela Rotunda Francisco Sá Carneiro e pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, terminando na Praça da Autonomia. Durante o desfile, os participantes vão apresentar coreografias ensaiadas e trajes cuidadosamente elaborados, reflectindo a riqueza cultural e a tradição carnavalesca da Região.

Antes do início do cortejo, o público poderá desfrutar de animação a cargo dos Sweet Dancers.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o sexagésimo dia do ano, em que faltam 305 dias para o fim de 2025:

- Das 10 às 13 horas - Exposição educativa sobre as áreas internas da Protecção Civil e as forças envolventes, tais como os Corpos de Bombeiros da Região, Forças de Segurança, Forças Armadas, Autoridade Marítima, Serviço de Emergência Médica Regional, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Cruz Vermelha Portuguesa e SANAS, na Praça do Forúm Machico para assinalar o Dia Internacional da Protecção Civil;

- 10 horas – A candidatura da CDU às Eleições Regionais realiza uma iniciativa política junto ao varadouro de Câmara de Lobos;

- 10h30 - A candidatura do PS às Eleições Regionais realiza uma conferência de imprensa no Mercado dos Lavradores;

- 10h30 - Music At The Monte – Edição de Carnaval - no Monte Palace Madeira;

- 11 horas - Comemoração dos 100 anos da chegada à Madeira das Irmãs da Apresentação de Maria com uma Missa Solene presidida por D. Nuno Brás, na Sé do Funchal;

- 11h30 – O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na apresentação do projecto de construção do novo nó rodoviário de Santo António, junto à Rotunda Madre Virgínia;

- 11h30 – O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove o recital comentado ‘Estúdio de Ópera e Teatro Musical’ na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 15 horas - Marítimo - V. Guimarães da I Divisão Nacional de andebol masculino no Pavilhão do Marítimo;

- 15 horas - A candidatura da Coligação Força Madeira (PTP/MPT/RIR) realiza uma iniciativa política no Hospital Dr. Nélio Mendonça:

- 15h30 - Nacional - Famalicão da I Liga no Estádio da Madeira;

- 17 horas - Madeira Andebol SAD - Valongo da Taça Federação de andebol feminino no Pavilhão do Funchal;

- 19 horas - Palestra sobre a candidatura da ‘Procissão das Cinzas em Câmara de Lobos’ ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, proferida por Élia de Sousa, antropóloga da Direcção Regional da Cultura, na Igreja de Santa Cecília.

Principais acontecimentos registados a 1 de Março, Dia Internacional da Protecção Civil, Dia da Discriminação Zero, Dia Mundial das Ervas Marinhas:

1290 - D. Dinis cria os Estudos Gerais, em Lisboa, com o diploma "Scientiani Thesaurus Mirabilis", confirmado pela bula "De statu regni Portugaliae", do Papa Nicolau IV (09 de agosto), com as Faculdades de Artes, Direito Canónico (Cânones), Direito Civil (Leis) e Medicina. A Universidade de Lisboa começa a funcionar em Lisboa.

1899 - Sai o primeiro número do jornal republicano A Pátria, de José Benevides.

1914 - Inauguração da linha de elétrico entre o Camões e a Estrela.

1918 - Primeira Guerra Mundial: A Alemanha invade Kiev, na Ucrânia.

1925 - Começam as primeiras emissões regulares de rádio, por iniciativa de Abílio Nunes dos Santos Júnior.

1941 - Holocausto. Heinrich Himmler visita o campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia. Ordena a expansão maciça das instalações e a abertura do subcampo de Birkenau.

1950 - O Partido do Congresso vence as primeiras eleições na Índia.

1954 - Realiza-se a décima conferência Interamericana da Organização dos Estados Americanos, em Caracas, Venezuela.

1963 - O Governo publica o pacote legislativo do mercado único português, para reforço da política colonialista.

1966 - A sonda russa Venera 3 aterra em Vénus.

1972 - É lançado o InterRail.

1977 - O Governo português fixa o preço de um pacote de bens essenciais, o "cabaz de compras", numa tentativa de controlo da inflação.

1981 - O ativista irlandês Boby Sands, 27 anos, membro do IRA (Exército Republicano Irlandês) preso na cadeia de Maze, inicia uma greve de fome que o levaria à morte a 05 de maio.

1981 - A marca suíça de relógios Swatch lança a sua primeira coleção.

1987 - Crime da praia do Osso da Baleia, na Marinha Grande. Na noite de 01 para 02 de março, na Praia do Osso da Baleia (Pombal) e na Amieira (Marinha Grande), Vítor Jorge, contínuo de profissão, mata sete pessoas, incluindo a mulher e a filha mais velha.

1992 - No referendo sobre a independência da Bósnia-Herzegovina, cerca de 60 por cento dos eleitores inscritos disse "sim".

2002 - Entra em vigor a Lei n.º 14/2002, de 19 de fevereiro, que regula o exercício da liberdade sindical e os direitos de negociação coletiva e de participação do pessoal da Polícia de Segurança Pública (PSP).

2003 - O primeiro-ministro, Durão Barroso, apresenta, em Lisboa, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, que pretende diminuir para metade, até 2010, o número de mortos nas estradas portuguesas.

2004 - A criação da Área Metropolitana do Algarve é aprovada pelos 16 municípios da região.

2005 - A Direção-Geral de Saúde ativa o plano de contingência da chamada gripe das aves.

2006 - O Congresso Nacional Africano (ANC) vence as eleições autárquicas na África do Sul.

2007 - O ministro da Saúde, António Correia de Campos, anuncia a nova legislação do tabaco. O fumo nos restaurantes, discotecas e bares com menos de 100 metros quadrados passa a ser proibido; os restaurantes com mais de 100 metros quadrados, podem ter uma área de fumadores nunca superior a 30 por cento do seu espaço.

2007 - As entidades empregadoras passam a ser obrigadas a comunicar às instituições de Segurança Social competentes a admissão de novos trabalhadores, sob pena de serem multadas com coimas entre 100 e 2.500 euros.

2007 - É inaugurada, em Viena, Áustria, a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), criada em 15 de fevereiro e que substitui com competências alargadas o Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia, constituído em 1988.

2007 - O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau anuncia a criação do Partido Popular Democrático (PPD),liderado pelo atual ministro da Administração Territorial, Bramia Embaló.

2009 - Atentado contra as instalações do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Morre o chefe do Estado-Maior, general Tagmé Na Waié.

2009 - O Partido Rússia Unida, liderado pelo primeiro-ministro Vladimir Putin, vence 79 das 83 regiões da Federação russa nas eleições regionais e municipais. A oposição acusa as autoridades de falsificar os resultados.

2010 - António Domingues de Azevedo é eleito bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas nas primeiras eleições para a instituição.

2011 - O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos delibera que os tribunais portugueses "não foram negligentes" nas decisões tomadas a propósito da investigação da queda da avioneta que vitimou, entre outros, o então primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro, em 1980.

2011 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga "por imperativo constitucional" o diploma que simplifica o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil, reiterando que o regime aprovado "padece de graves deficiências de natureza técnico-jurídica".

2014 - O recurso às forças armadas da Rússia na Ucrânia é aprovado por unanimidade pelo Conselho da Federação (câmara alta do parlamento) em Moscovo, após um pedido nesse sentido apresentado pelo Presidente, Vladimir Putin.

2014 - PSD e CDS-PP assinam o acordo com os princípios para a coligação pré-eleitoral para as eleições europeias, concorrendo como "Aliança Portugal". O social-democrata Paulo Rangel é o cabeça de lista, o centrista Nuno Melo em quarto lugar, sendo o lugar seguinte do CDS o de número 8, ocupado pela desconhecida Ana Clara Birrento.

2016 - A primeira lei que criminaliza a violência doméstica entra em vigor na China. A lei foi aprovada pela Assembleia Nacional Popular (ANP) chinesa, órgão máximo legislativo da China, em 27 de dezembro de 2015.

2017 - É libertada a ex-agente da CIA Sabrina de Sousa, envolvida no rapto do egípcio e radical islâmico Abu Omar, em 2003, em Milão, por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, após o perdão de um ano na pena concedido pelo Presidente italiano, Sergio Mattarella.

2017 - O Governo britânico perde uma votação na Câmara dos Lordes sobre a lei para ativar a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). Um total de 358 membros da câmara alta do parlamento vota a favor de uma proposta de emenda à lei para que o Governo apresente propostas para proteger os direitos dos cidadãos da UE residentes no Reino Unido no espaço de três meses após a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa.

2020 - Covid-19: Governo das Astúrias, Espanha, confirma primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus na região espanhola: o escritor chileno Luis Sepúlveda.

2021 - O ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy é condenado a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influências. É o segundo chefe de Estado a ser condenado em França, após Jacques Chirac, em 2011.

2022 - O Conselho de Ministros aprova uma resolução que contempla um conjunto de requisitos simplificados para a obtenção de proteção temporária, para refugiados, devido à guerra na Ucrânia. O regime passa a ter a duração inicial de um ano, prorrogável por dois períodos de seis meses, "desde que se mantenham as condições que impeçam o regresso das pessoas" à Ucrânia.

2024 - A Standard&Poor's sobe o 'rating' de Portugal de 'BBB+' para 'A-', com perspetiva positiva, com o país a voltar, treze anos depois, a estar entre os níveis 'A' de todas as principais agências.

Pensamento do dia: