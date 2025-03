Mais de 400 ocorrências até às 20 horas incluindo uma com ferido grave

Portugal continental registou até às 20:00 de hoje 409 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo quedas de árvores e de estruturas que afetaram maioritariamente a região de Lisboa, com uma pessoa a ter ficado ferida com gravidade.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) destacou à Lusa que ocorreram 409 ocorrências entre as 00:00 e as 20:00 de hoje, depois de até às 12:00 se terem registado 112 ocorrências.

As autoridades registaram 183 ocorrências por queda de árvore, 169 por quedas de estruturas e 44 por limpezas de via.

Entre as regiões mais afetadas estão a Grande Lisboa, com 167 ocorrências, a Península de Setúbal (43) e a Região de Coimbra (27).

No concelho de Sintra, uma pessoa ficou ferida com gravidade devido a queda de uma árvore, num acidente registado esta tarde, adiantou ainda fonte da ANEPC.

Os distritos de Lisboa, Setúbal e Leiria estão desde as 06:00 de hoje sob aviso meteorológico amarelo devido à chuva forte, passando depois a laranja e estendendo-se a Faro e Beja devido à passagem da depressão Martinho, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso estende-se aos distritos de Faro e Beja a partir das 15:00 e até às 21:00, hora a que passam também para laranja até às 06:00 de quinta-feira devido à passagem da depressão Martinho.

Além da chuva, a depressão vai trazer vento e ondulação forte até quinta-feira, sobretudo às regiões Centro e Sul.

Na terça-feira, em conferência de imprensa, a ANEPC alertou para o agravamento da situação meteorológica no território do continente nos próximos dias, com precipitação por vezes forte, vento e agitação marítima.

A autoridade informou também, com base em informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que entre hoje e quinta-feira, nas bacias urbanas do Tejo, "poderá ocorrer uma subida de caudais, com possibilidade de inundações".