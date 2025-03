Depressão Martinho provoca 51 ocorrências na Madeira

Desde as 14h30 de ontem, 18 de Março, até às 11h30 de hoje, foram registradas 51 ocorrências na Madeira devido às condições meteorológicas adversas causadas pela depressão Martinho.

A maioria dessas ocorrências está relacionada a "movimentos de massa", com 21 casos registados, podendo resultar na obstrução parcial ou total de algumas vias. Além disso, houve várias quedas de árvores e desprendimentos de estruturas para a via pública.

Destacam-se o condicionamento da Estrada Regional 222, no Arco da Calheta, e o encerramento da Estrada Regional 103 - Montado do Barreiro/Monte/Funchal.

Para responder a estas ocorrências, foram mobilizados 121 operacionais e 51 meios técnicos, com a resolução sendo conduzida principalmente pelas corporações de bombeiros e serviços municipais de protecção civil.

O concelho com maior número de ocorrências foi o Funchal, com 22 registros. Por sua vez, a situação mais grave ocorreu na Ponta do Sol, onde a queda de um muro sobre uma habitação desalojou uma família de três pessoas. O Serviço Municipal de Protecção Civil e a Segurança Social já estão no terreno a avaliar a situação e providenciar alojamento temporário para os afectados.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação intensa sentida nesta última noite atingiu os 95 mm no Chão do Areeiro, correspondendo a um nível de alerta vermelho, conforme adiantou Valter Ferreira, do Comando Regional de Operações de Socorro, do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), em declarações à TSF-Madeira. Este volume de chuvas levou ao aumento do caudal de diversas ribeiras, exigindo a monitorização contínua por parte das autoridades para identificar e sinalizar eventuais zonas de risco.

Limitada a aproximação das pessoas aos varandins junto às ribeiras O Serviço Regional de Protecção Civil limitou a aproximação das pessoas aos varandins junto às ribeiras, no Funchal, fruto do aumento do caudal provocado pela intensa precipitação que se verificou ao longo da última noite, devido à Depressão Martinho.

Os avisos meteorológicos mantêm-se para o período da tarde, com previsão de diminuição do vento. As autoridades reforçam as recomendações à população para evitar deslocamentos desnecessários, redobrar a atenção devido a lençóis de água e inundações localizadas, e evitar a orla costeira devido à forte agitação marítima prevista para as próximas horas.