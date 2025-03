Mais de uma dezena de ocorrências até às 7h00

Desde as 14h30 de ontem, 18 de Março, até às 7h00 de hoje, 19 de Março, "foram registadas na Região 13 ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa, trazida pela depressão Martinho, informou há cerca de meia-hora o Serviço Regional de Protecção Civil que concentrou em si a divulgação da informação.

Assim, entre 4 quedas de árvore, 1 desabamento de estruturas edificadas, 5 identificação/sinalização de perigo, 1 queda de rede eléctrica, 2 movimentos de massa (derrocadas), a Protecção Civil não explica exactamente que situações são, mas salienta que há pelo menos uma estrada encerrada, a que já referimos em notícia, a Estrada Regional 103, que liga o Montado do Barreiro/Monte/Funchal, por se encontrar obstruída.

A queda de rede eléctrica ocorreu na Rua do Brasil, no Bairro da Nazaré, que deixou as casa sem luz, tendo os BVM sido mobilizados por suspeita de incêndio, mas tratou-se apenas do quadro eléctrico que disparou por ter chegado água aos fios. Foram mobilizados 4 meios e vários elementos para este falso alarme de fogo em meio urbano.

Estão empenhados 45 operacionais e 18 meios técnicos (viaturas) das corporações de bombeiros, tendo as ocorrências acontecido no Funchal (6), Santa Cruz (4), Câmara de Lobos (2) e Ponta do Sol (1).