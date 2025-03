Colapso parcial de uma casa em Machico e mais 10 ocorrências causadas pela Depressão Martinho

Desde a última actualização do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, foram registadas mais 10 ocorrências na Madeira, provocadas pela Depressão Martinho, entre as quais o colapso parcial de uma habitação em Machico, sem necessidade de realojamento.

No mais recente balanço, feito às 17 horas, soma-se agora um total de 110 ocorrências desde as 14h30 do dia 18 de Março, sendo que entre os incidentes mais significativos, destacam-se 25 quedas de árvores, 6 desabamentos de estruturas edificadas, 28 identificações e sinalizações de perigo, 18 quedas de elementos de construção, 2 queda de rede eléctrica e 31 movimentos de massa.

A par daa ER 103, entre Montado do Barreiro, Monte e Funchal, que ficou obstruída, e da ER 222, no Arco da Calheta, onde houve corte total da via, agora também a ER 209 Estrada Engenheiro Teixeira de Sousa também está condicionada, na zona dos Canhas, devido a uma derrocada e queda de ramos de árvores.

Para lidar com a situação, foram mobilizados 235 operacionais e 99 meios técnicos.

Um dos incidentes mais graves ocorreu, esta manhã, na Ponta do Sol, onde a queda de um muro sobre uma habitação resultou no realojamento de três pessoas pelo Serviço Municipal de Protecção Civil.

No que diz respeito à distribuição das ocorrências por município, o Funchal registou 46 ocorrências, seguido de Santa Cruz com 35, Machico com 10, Câmara de Lobos com 6, Calheta com 5, Santana com 3, Ponta do Sol e São Vicente com 2 cada e Ribeira Brava com 1.

Depressão Martinho motiva aviso da Protecção Civil à população O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) emitiu, hoje, um aviso à população devido à passagem da Depressão Martinho pela Região.

As autoridades mantêm-se em alerta e recomendam precaução à população devido à instabilidade climática.