Depressão Laurence causa 37 ocorrências nos Açores

A passagem da depressão Laurence provocou 37 ocorrências nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial e Flores, informou hoje o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

De acordo com o SRPCBA, a maioria das ocorrências reportadas "está relacionada com queda de árvores e deslizamentos de terra, não havendo registo de danos pessoais".

As ilhas de São Miguel, com 16 ocorrências, e Terceira, com 10 ocorrências, são as ilhas que registam, até ao momento, mais situações relacionadas com a passagem desta depressão, segundo a Proteção Civil.

A evolução da situação meteorológica indica que o centro da depressão Laurence se localizava a cerca de 200 quilómetros a norte da ilha de São Miguel às 03:00 de hoje.