Depressão Martinho provoca mais 50 ocorrências nas últimas quatro horas na Madeira

Desde a última actualização do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, foram registadas cerca de meia centena de ocorrências na Madeira, provocadas pela Depressão Martinho.

No mais recente balanço, feito às 15h30, soma-se agora um total de 100 ocorrências desde as 14h30 do dia 18 de Março, sendo que entre os incidentes mais significativos, destacam-se 21 quedas de árvores, 3 desabamentos de estruturas edificadas, 26 identificações e sinalizações de perigo, 18 quedas de elementos de construção, 1 queda de rede eléctrica e 31 movimentos de massa.

Travessa do Forno encerrada por precaução O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) estão, neste momento, a realizar uma vistoria a um prédio localizado na Travessa do Forno, no Funchal.

Algumas vias regionais também foram afectadas, incluindo a ER 103, entre Montado do Barreiro, Monte e Funchal, que ficou obstruída, e a ER 222, no Arco da Calheta, onde houve corte total da via.

Para lidar com a situação, foram mobilizados 214 operacionais e 86 meios técnicos.

Um dos incidentes mais graves ocorreu na Ponta do Sol, onde a queda de um muro sobre uma habitação resultou no realojamento de três pessoas pelo Serviço Municipal de Protecção Civil.

No que diz respeito à distribuição das ocorrências por município, o Funchal registou 42 ocorrências, seguido de Santa Cruz com 32, Machico com 8, Câmara de Lobos com 6, Calheta com 4, Santana com 3, Ponta do Sol e São Vicente com 2 cada e Ribeira Brava com 1.

As autoridades mantêm-se em alerta e recomendam precaução à população devido à instabilidade climática.