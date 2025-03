Alunos da 'Jaime Moniz' debatem sobre a desinformação

No âmbito da colaboração entre o Polígrafo e a Fundação Calouste Gulbenkian, foram realizados dois momentos de informação, nos dias 18 e 19 de Março, destinados a alunos e professores da Escola Secundária Jaime Moniz.

O Polígrafo, um dos principais jornais portugueses especializados em fact-checking, tem como missão verificar a veracidade das informações, corrigir imprecisões e combater a desinformação. Além de sua forte presença on-line, é também conhecido pela sua rubrica 'Polígrafo SIC', transmitida no canal SIC.

Com vista a ser implementada em várias escolas do país, a iniciativa 'Pinóquio' é um projecto focado na promoção da literacia mediática e no desenvolvimento do pensamento crítico no ensino secundário.

Deste modo, o primeiro momento consistiu numa sessão interativa, com a participação de jornalistas do Polígrafo, como Salomé Leal, directora executiva do jornal, e profissionais da comunicação social local, como Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO.

Durante o evento com os alunos, das turmas Cef 6.1, Cef 6.2 e Cef 6.3, foi debatido o fenómeno da desinformação e o impacto desta na sociedade contemporânea. Os jornalistas convidados sensibilizaram os alunos sobre a importância de combater a desinformação, proporcionando uma oportunidade valiosa para desenvolver o pensamento crítico e refletir sobre como analisar de forma mais consciente e criteriosa as informações consumidas diariamente.

Hoje, Salomé Leal reuniu-se, exclusivamente, com os professores para uma breve sessão esclarecedora sobre a temática da desinformação, além de apresentar um concurso promovido pelo Polígrafo, direccionado às escolas.