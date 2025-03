Mulher atingida por barra de ferro na Rua do Seminário

Uma mulher com mais de 40 anos foi atingida há pouco, pelas 7h30, por uma estrutura de metal que lhe atingiu a face na Rua do Seminário no Funchal.

Com hematomas e ferimentos na face, a mulher foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que a transportaram para o Hospital.

O forte vento que se faz sentir poderá estar na origem do desprendimento da barra de metal que acabou por atingir a mulher que passava no momento.