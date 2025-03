Desinformação regista em Fevereiro valor mais alto desde Março de 2024

A desinformação sobre a guerra na Ucrânia registou em Fevereiro o resultado mais elevado desde Março de 2024, passando de 6% em Janeiro para 11% do total da desinformação detectada pelo Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais (EDMO).

Segundo o relatório mensal do EDMO, divulgado esta segunda-feira, "o aumento parece dever-se, em parte, ao facto de o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, ter abraçado algumas narrativas falsas pró-Rússia para descrever a situação na Ucrânia, o seu líder e a responsabilidade pelo conflito".

Dos 1.376 artigos interceptados em Fevereiro pelas 33 organizações que constituem a rede de verificação de factos, 157 (11%) representavam conteúdo desinformativo sobre o conflito entre a Ucrânia e Rússia, seguida da desinformação relacionada com a União Europeia (UE), com 99 artigos (7%).

Além disso, 93 artigos (7%) eram sobre desinformação relacionada com a imigração, 65 (5%) sobre desinformação referente à Covid-19, seguindo-se a desinformação relacionada com as alterações climáticas, com 63 artigos (5%), 33 (2%) referente a desinformação sobre questões LGBTQ+ e de género e 18 (1%) sobre conflito no Médio Oriente.

A desinformação sobre as alterações climáticas caiu de 9% em janeiro para 5% em Fevereiro e as restantes percentagens mantiveram-se em relação ao mês anterior.

A percentagem de histórias de desinformação que utilizam conteúdos gerados por inteligência artificial (IA) diminuiu em fevereiro, após o pico registado em janeiro, sendo que dos 1.376 artigos de verificação de factos, 79 abordaram a utilização desta tecnologia na desinformação.