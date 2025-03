Limitada a aproximação das pessoas aos varandins junto às ribeiras

O Serviço Regional de Protecção Civil limitou a aproximação das pessoas aos varandins junto às ribeiras, no Funchal, fruto do aumento do caudal provocado pela intensa precipitação que se verificou ao longo da última noite, devido à Depressão Martinho.

A medida, tomada de forma preventiva, visa garantir a segurança da população diante dos riscos associados à crescente intensidade das águas.

Um desses exemplos acontece na Ponte do Bom Jesus, bem no centro da capital madeirense, que se encontra instável devido aos ventos fortes, o que ao encerramento de metade do passeio, que liga o Serviço de Finanças e o Bazar do Povo.

As autoridades apelam ao cuidado da população e aconselham que evitem zonas de risco enquanto permanecerem as condições meteorológicas adversas.