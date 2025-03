PPM reúne-se com 'rodoviários' e defende melhorias no sector

A candidatura do Partido Popular Monárquico (PPM) às eleições Regionais de 23 de Março reuniu-se hoje com os trabalhadores do sector de Transportes Colectivos Rodoviários da Madeira e manifestou apoio às reivindicações laborais da classe, defendendo a necessidade de melhorias nas condições de trabalho e no serviço prestado à população.

Durante o encontro, o PPM mostrou-se solidário com as principais preocupações dos motoristas, nomeadamente sobre questões salariais e carga horária. "É necessário contratar mais motoristas para diminuir a carga horária vigente, isto tendo em conta o aumento do fluxo de passageiros e a premente necessidade de aumentar o número de viagens", defendeu o partido em nota enviada à imprensa.

O PPM apresentou ainda um conjunto de propostas mais abrangentes para o sector dos transportes na Região. Entre as principais medidas, o partido pretende pressionar o Estado para diminuir o preço das ligações aéreas com o território continental e os Açores através do Subsídio Social de Mobilidade, melhorando simultaneamente o mecanismo de pagamento dos bilhetes "de forma a evitar o reembolso".

Outra das propostas defendidas é a criação de uma linha ferry para o transporte de passageiros entre a Madeira, os Açores, as Canárias e o território continental, bem como acabar com o regime de monopólio nas ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e de Porto Santo.

O partido defende ainda a criação de um Observatório dos Transportes Aéreos e Marítimos e o desenvolvimento de um modelo intermodal de transporte terrestre que modernize a frota e aumente a cobertura do território.