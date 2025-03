Sismo com epicentro entre a Madeira e o Porto Santo

Ao início da tarde ocorreu um sismo de magnitude de 2.4 na escala de Richter com epicentro entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo – a cerca de 50 km do Funchal. O abalo registado pela rede de sismógrafos do IPMA ocorreu pelas 12:51 a 44 km de profundidade.

É o segundo tremor de terra registado ao largo da Madeira em menos de 24 horas.