Saiba o que hoje é notícia

O Governo reúne-se hoje com os sindicatos da Administração Pública, no âmbito da reestruturação orgânica do Ministério das Finanças, que prevê a criação de três novas autoridades e de uma carreira do regime especial de técnico superior especialista, assim como aumentos.

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) é o primeiro a ser recebido, pelas 09:30, seguindo-se a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), pelas 10:30, e a Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap), pelas 11:30.

Segundo o que foi adiantado aos sindicatos na última reunião, que decorreu na segunda-feira passada, o Governo quer celebrar um protocolo negocial até abril para avançar com as três novas autoridades no Ministério das Finanças, que preveem aumentos salariais pagos em julho, com retroativos a abril.

Nesta reestruturação orgânica serão criadas três novas autoridades: a Autoridade Orçamental (AO), a Autoridade Financeira (AF) e a da Administração Pública, sendo que está prevista a criação de um suplemento remuneratório de 25% para os trabalhadores do INE, da Direção-Geral do Orçamento (DGO) e da nova autoridade da administração pública.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, encerra a Galeria de Pintura Europeia para obras, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), prevendo-se a reabertura em maio de 2026.

O acervo desta galeria será guardado nas reservas do museu, enquanto decorrerem as obras, continuando disponíveis ao público todas as outras salas expositivas, como as dedicadas às artes decorativas, ao mobiliário, à joalharia, aos têxteis, à cerâmica, pintura e escultura portuguesas, desde a Idade Média até ao século XIX. O jardim também continuará aberto ao público.

De acordo com informação do portal Mais Transparência foi atribuído, no âmbito do PRR, um financiamento de 4,97 milhões de euros para intervenções no MNAA.

As obras inscritas no projeto abrangem a conservação e beneficiação da fachada norte, reabilitação e remodelação das coberturas, na ala do antigo Palácio Alvor, e a conclusão do restauro da Capela das Albertas.

DESPORTO

O campeão Sporting procura hoje regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, após três empates consecutivos, na receção ao tranquilo Estoril Praia, em jogo da 24.ª jornada.

Os 'leões' lideram a I Liga, com 53 pontos, os mesmos do Benfica, que viu o encontro com o Gil Vicente ser adiado para 28 de março, em vésperas de receber o FC Barcelona, para a Liga dos Campeões, e mais três do que o FC Porto, que venceu o Arouca (2-0) no sábado.

O Sporting não poderá ainda contar com Maxi Araújo, castigado, numa baixa que se junta aos inúmeros lesionados no plantel de Rui Borges, entre os quais Morita, Hjulmand, Eduardo Quaresma ou St. Juste, com o jovem Alexandre Brito, que tem atuado no meio-campo, a estar em dúvida.

No oitavo lugar, com 34 pontos, o Estoril Praia está na melhor fase da temporada e está há oito encontros sem perder, embora tenha sido derrotado claramente nos jogos com os três 'grandes' -- Sporting (3-0), FC Porto (4-0) e Benfica (3-0).

O encontro entre Sporting e Estoril Praia está marcado para as 20:15 e vai ter arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol do Funchal.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Os funcionários da Embaixada e postos consulares de Portugal no Brasil iniciam hoje uma greve de quatro semanas em resposta à falta de medidas do Governo para que estes trabalhadores tenham o salário fixado em euros, segundo fonte sindical.

O protesto, convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros (STCDE), começa hoje e até quinta-feira e decorrerá nos mesmos dias da semana até 26 de março, ou seja, de 03 a 06, de 10 a 13, de 17 a 20 e de 24 a 26 de março.

Segundo o sindicato, estes funcionários são os únicos dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e da Administração Pública portuguesa a não terem o seu salário fixado em euros.