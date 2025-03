Chega reúne hoje Conselho Nacional em Beja

O Chega vai reunir hoje em Beja o seu Conselho Nacional para analisar a atual situação política, três dias depois de o Presidente da República ter marcado eleições legislativas antecipadas para 18 de maio.

De acordo com a convocatória da reunião do 19.º Conselho Nacional, órgão máximo entre congressos, na ordem de trabalhos está a discussão as eleições legislativas antecipadas e a análise geral da situação política, entre outros assuntos.

Depois do chumbo, pelo parlamento, da moção de confiança apresentada pelo Governo, o Presidente da República decidiu marcar eleições para 18 de maio e dissolver a Assembleia da República na próxima quinta-feira, dia 20.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O escritor Camilo Castelo Branco nasceu há 200 anos, em Lisboa, mas é no Norte de Portugal que o bicentenário do autor de "Amor de Perdição" tem a maioria das suas iniciativas de homenagem.

Em Vila Nova de Famalicão, concelho onde Camilo viveu os últimos 25 anos da sua vida e onde está localizada a casa-museu do escritor e o Centro de Estudos Camilianos, vai ser feita uma visita orientada à exposição "Torre Literária", na Fundação Cupertino de Miranda, seguindo-se um "almoço com ementa camiliana", no que será o final do congresso internacional "Camilo Castelo Branco, 200 anos depois".

Em Ribeira de Pena, vai realizar-se uma caminhada de oito quilómetros para recordar a ligação de Camilo ao concelho onde o autor se casou em 1841, enquanto no Porto serão vários os passeios e as visitas.

Vila Real associa-se às comemorações do bicentenário com a inauguração da exposição "Memória de Camilo na biblioteca de Vila Real" e o lançamento do livro "Camilo por terras de Vila Real -- antologia breve".

DESPORTO

O Benfica tem hoje obrigatoriamente de somar os três pontos se quiser manter-se na corrida ao título da I Liga de futebol, defrontando em Vila do Conde o Rio Ave, equipa muito difícil de bater no seu reduto.

Num dia em que é incerta a presença do treinador Bruno Laje no banco, por se encontrar doente, os 'encarnados' têm de responder ao triunfo de sábado do Sporting em Alvalade, que recebeu e venceu o Famalicão por 3-1, alargando para seis a sua vantagem no comando da prova, mas com mais dois encontros do que o Benfica, segundo classificado.

Na terceira posição surge o FC Porto, a três pontos das 'aguias', mas também com mais dois encontros, tendo os 'azuis e brancos' chegado pela primeira vez ao triunfo em 2025 no Dragão, ao receber e vencer o AVS por 2-0.