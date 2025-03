Vigília em frente à Assembleia da República para exigir "habitação digna" e fim das demolições

O movimento Vida Justa promove hoje uma vigília em frente à Assembleia da República, para exigir habitação digna e o fim das demolições de casas.

Em declarações à Lusa, uma ativista do Vida Justa especificou que este é um protesto contra o despejo, contra as demolições, contra o aumento das rendas, a favor da regulação das rendas e de uma nova política habitacional.

Lua Semedo refere que o movimento está a receber "diariamente" pedidos de "socorro" de várias famílias a braços com demolições e despejos na Área Metropolitana de Lisboa.

A ameaça de lhes verem retiradas as crianças e o risco de perderem o direito à habitação por não conseguirem regularizar os documentos são algumas das situações relatadas por essas famílias, que, sem conseguirem fazer face ao aumento sucessivo das rendas, recorrem cada vez mais à autoconstrução, assinala a técnica de intervenção social e comunitária.

O movimento tem pressionado as entidades locais para encontrarem alternativas, mas considera que o Governo central não pode alhear-se do problema, desde logo porque há também a questão da legalização das pessoas e do atual funcionamento dos serviços da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

A vigília marcará o arranque da Grande Marcha dos Bairros, aprovada na Assembleia Popular dos Bairros, organizada a 24 de novembro do ano passado.

Hoje também é notícia:

MUNDO

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, é um dos líderes de 25 países que participam hoje numa conferência virtual organizada pelo Reino Unido para discutir contributos para os esforços de paz na Ucrânia.

O encontro, por videoconferência, pretende "aprofundar a forma como os países pretendem contribuir" para a coligação de países dispostos a participar numa força de manutenção de paz caso seja alcançado um cessar-fogo, avançou o Governo britânico num comunicado.

A reunião também vai atualizar os presentes com informação e progressos alcançados na reunião dos chefes de Estado-Maior realizada em Paris na terça-feira e sobre a mobilização de mais ajuda militar à Ucrânia.

A conferência acontece após várias semanas de diplomacia intensa por parte dos países europeus para mostrar aos Estados Unidos a disponibilidade para participar num processo de paz, mas também dos EUA, que têm mantido contactos com Kiev e Moscovo para chegar a um entendimento.

A maioria dos países participantes são europeus, mas o encontro inclui também a própria Ucrânia, além do Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. A União Europeia e a NATO também deverão estar representadas.

Segundo um comunicado do Governo britânico, o primeiro-ministro, Keir Starmer, vai urgir os países a aumentar a pressão económica sobre a Rússia para forçar o Kremlin a negociar, a curto prazo, e estarem preparados para apoiar a paz na Ucrânia a longo prazo.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Um recital da soprano filipina Antoni Mendezona com o pianista Nuno Margarido Lopes abre hoje, em Arraiolos, a 21.ª edição do Festival Terras Sem Sombra, que até dezembro percorrerá 16 localidades portuguesas e duas espanholas.

O festival, que este ano tem as Filipinas como país convidado e por tema a condição da mulher na música - "Autoras, Intérpretes, Musas: O Eterno Feminino e a Condição da Mulher na Música (Séculos XIII-XXI)" -, levará iniciativas a concelhos do Alentejo e do Ribatejo e ainda a dois outros da vizinha Espanha.

Depois do recital de abertura, no plano musical, atuam ainda Antoni Mendezona e Nuno Margarido Lopes que apresentarão um programa que inclui peças de José A. Estella, Lucio San Pedro, George Frideric Handel, Robert Schumann e Francisco de Lacerda.

O cartaz artístico deste ano vai contar com a Orquestra de Câmara de Siero, das Astúrias, o Trio Berenson, o Coro della Farnesina, de Roma, o pianista checo Ivo Kahánek, o agrupamento Giardini di Delizie, composto por elementos femininos, o coro feminino Collegium Musicum, o duo das violinistas Camille Bighin e Asilkan Pargana, o ensemble La Nave Va, a Orquestra da Costa Atlântica e o Ensemble Bonne Corde, entre outros músicos.

***

A exposição temporária: "Paula Rego - Meninas Exemplares" vai estar patente a partir de hoje no Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, com a pretensão de receber diferentes tipos de público nos próximos três meses.

A inauguração da exposição está agendada para as 16:00, marcando presença o presidente da Museus e Monumentos de Portugal, Alexandre Pais, e o presidente da Fundação D. Luís I, Salvato Teles de Menezes.

A mostra poderá ser visitada até ao dia 29 de junho.

DESPORTO

O Sporting, campeão nacional e líder da I Liga de futebol, procura vencer na receção ao Famalicão, em jogo da 26.ª jornada, e aumentar provisoriamente a vantagem sobre o rival Benfica, que joga no domingo em Vila do Conde.

Os 'leões' são os primeiros a entrar em campo, perante um adversário que venceram fora na primeira volta por claros 3-0, com golos de Gyökeres, Giovany Quenda e do central Gonçalo Inácio, ausente desta vez por castigo.

De fora, continuam Daniel Bragança, Eduardo Quaresma, St. Juste, Pedro Gonçalves, João Simões e Nuno Santos.

Em caso de triunfo, o Sporting chega aos 62 pontos, contra os 56 do Benfica, que domingo visita o Rio Ave e tem ainda um jogo em atraso da 24.ª jornada, a acertar em 28 de março, no reduto do Gil Vicente.

Antes do embate dos 'leões', o 'aflito' Farense (17.º), sem vencer desde a 15.ª ronda, recebe o Sporting de Braga (quarto), o Gil Vicente (14.º) é anfitrião do Santa Clara (quinto) e o FC Porto (terceiro), que vem de uma derrota na visita ao Sporting de Braga (quarto), procura regressar às vitórias na recepção ao AVS (16.º).