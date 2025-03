Actividade económica em aceleração há cinco meses consecutivos

O Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) aponta para mais um mês de crescimento da economia madeirense, desta feita em Dezembro, subindo agora para 3,3%, melhorando face ao mês anterior (+2,5%) e assinalando cinco meses consecutivos de aceleração, desde Agosto.

A DREM tem, consecutivamente, recordado que o objectivo do IRAE "sinalizar o comportamento da atividade económica, nomeadamente no que se refere à sua direção e magnitude das flutuações: se esta se encontra em terreno positivo ou negativo, as acelerações, desacelerações e a identificação de pontos de viragem", sendo que "o seu valor quantitativo, assume por isso uma importância secundária, não se apresentando o mesmo como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, a ser apurada com um conjunto mais variado e completo de informação estatística, muito embora haja uma forte correlação entre as duas variáveis".

Assim, da Síntese Económica de Conjuntura, numa análise da situação económica da Região Autónoma da Madeira em Dezembro de 2024, a DREM apresenta "uma análise dos principais indicadores conjunturais de curto prazo, agrupados por tema. Salienta-se que muitas das variações referidas são médias móveis de três meses, uma metodologia frequentemente utilizada em publicações desta natureza para atenuar oscilações pontuais e evidenciar tendências".

Actividade Económica

Em dezembro de 2024, a economia regional acelerou, impulsionada pelo turismo, com o número de dormidas em alojamentos turísticos a crescer 6,0%, acima dos 3,4% de novembro precedente. Os proveitos totais aumentaram 21,2%, superando os 18,4% do mês anterior.

A emissão de energia elétrica, frequentemente associada à evolução da atividade económica, registou um aumento de 2,2%, acelerando face aos 1,2% de novembro anterior.

No que se refere à introdução no consumo de gasóleo, verificou-se um crescimento de 3,8%, superior ao registado em novembro de 2024 (2,3%).

A relação entre sociedades constituídas e dissolvidas manteve um saldo positivo, com 2,7 novas sociedades por cada dissolução, abaixo do rácio de 3,6 observado no mês precedente.

Indicadores Qualitativos

Em dezembro de 2024, os indicadores de confiança nos sectores de atividade da Indústria Transformadora, do Comércio e dos Serviços diminuíram em relação ao mês anterior, enquanto no setor da Construção e Obras Públicas verificou-se um aumento.

Consumo Privado

O volume de operações na rede SIBS com cartões bancários nacionais, um dos indicadores do consumo privado, cresceu 9,1% em valor, acima dos 8,8% registados no mês precedente.

O consumo de gasolina subiu 9,3%, após um crescimento de 11,5% no mês anterior. No entanto, as aquisições de automóveis novos ligeiros de passageiros caíram 17,4%, queda inferior à registada em novembro anterior (-20,4%).

O crescimento do saldo dos empréstimos ao consumo concedidos a particulares e instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias manteve-se em 6,4%.

Investimento

Os indicadores de investimento apresentaram um desempenho favorável na sua grande maioria. Destacam-se, pela evolução positiva, o licenciamento de edifícios, que subiu 28,8%, e a avaliação bancária da habitação, que cresceu 17,7%, acima dos 16,1% do mês anterior. As vendas de automóveis novos ligeiros de mercadorias aumentaram 51,5%, uma forte aceleração em relação aos 11,3% de novembro anterior. A comercialização de cimento subiu 18,5%, superando os 13,7% do mês anterior. Em contrapartida, os empréstimos concedidos a sociedades não financeiras continuaram a cair, com uma redução de 6,7% em dezembro de 2024, após uma descida de 5,7% de novembro precedente.

Procura Externa

Embora o comércio com o estrangeiro represente apenas uma pequena parcela do comércio global da Região (sendo a maior parte com o Continente), importa referir que as exportações diminuíram em relação a novembro de 2024 (-0,4%; 5,3% em novembro anterior), enquanto as importações de bens desaceleraram, registando um aumento de 2,0%, face aos 13,2% no mês anterior. O movimento de mercadorias nos portos subiu 3,5% em dezembro de 2024, abaixo dos 5,5% registados no mês anterior. Já o tráfego de passageiros nos aeroportos cresceu 6,8%, superando os 5,6% de novembro anterior.

Os levantamentos e compras com cartões internacionais em terminais de pagamento automático (TPA) aumentaram 15,6%, uma ligeira aceleração face aos 15,1% do mês precedente.

Mercado de Trabalho

No mercado de trabalho, verificou-se um aumento das ofertas de emprego, que cresceram 21,5%, acima dos 17,4% registados em novembro de 2024. O número de desempregados inscritos ao longo do mês caiu 0,7% (5,3% em novembro anterior) e os pedidos de emprego diminuíram, passando de 5,6%, em novembro de 2024, para -0,4%, em dezembro de 2024.

Preços

A taxa de inflação homóloga registou uma aceleração em dezembro de 2024, fixando-se em 4,0%, superando os 3,1% registados no mês anterior. A inflação foi inferior nos bens (2,7%) e superior nos serviços (5,8%). O indicador de inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não transformados e os produtos energéticos) aumentou para 4,2%, acima dos 3,3% observados em novembro de 2024.