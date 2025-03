IFCN rejeita "degradação" em percursos classificados em estado transitável

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, emitiu, esta tarde, uma nota à imprensa em que se refere à notícia publicada pelo DN-Madeira na sua edição de 17 de Março de 2025, e que dá conta, na sua manchete, que os ‘Percursos Pedestres rendem 5 mil por dia’.

Na notícia em apreço, são feitos alguns reparos à gestão do IFCN, tendo por base uma consulta recente da página web do referido Instituto e imagens obtidas no terreno (ver imagens de 11 de Março de 2025).

“Os percursos classificados da Região que se encontram transitáveis, mantêm todas as condições necessárias à sua utilização e que sustentam a sua classificação. Os varandins encontram-se instalados e em boas condições e os pavimentos permitem a caminhada em condições adequadas”, começa por referir o IFCN, dizendo que sempre “que se detete que um percurso apresenta degradação que coloque as suas condições em causa, este é parcial ou totalmente encerrado até à resolução da situação, pelo que é falso que se afirme que os percursos classificados em estado transitável apresentem situações prolongadas de degradação”.

Na mesma nota, o IFCN assegura que, na sua página web, consta a lista actualizada dos percursos classificados da Região, 39 na ilha da Madeira e 3 na ilha do Porto Santo. 42 no total.

Por outro lado, “quanto à suposta falta de fiscalização do pagamento de taxa nos percursos, informamos que, da mesma forma que a polícia não faz operações STOP em todas as ruas a todas as horas do dia, o IFCN também não a faz em todos os percursos, a todo o momento e a todo o instante, optando por uma metodologia de fiscalização por amostragem aleatória, pelo que é falso afirmar que o IFCN não efetua fiscalização”, termina.