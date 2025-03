Percursos pedestres da Madeira encerrados amanhã devido ao mau tempo

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que, amanhã, dia 17 de Março, todos os percursos pedestres classificados vão estar encerrados devido aos alertas meteorológicos emitidos para a Região Autónoma da Madeira.

O IFCN Informa ainda que, enquanto se mantiverem os alertas, os percursos pedestres classificados permanecerão encerrados, por questões de segurança.

À semelhança dos trilhos, também, a Quinta do Santo da Serra e a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro vão estar encerradas.