IFCN e autarquia com plano de Protecção às palmeiras do Porto Santo

O Governo Regional, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), realizou uma nova reunião de concertação sobre o plano de Protecção das palmeiras do Porto Santo.

Este plano de actuação, assegurado pelo Governo Regional e pela Câmara Municipal do Porto Santo, tem por base uma rigorosa intervenção técnica.

Segundo explicou o presidente do Instituto, Manuel Filipe, após o corte previsto das palmeiras assinaladas que deverá acontecer no início deste mês e que apresentam perigo, quer nas áreas sob gestão do governo, quer nas áreas sob gestão da câmara, a nova fase contempla a reintrodução de novas espécies.

Simultaneamente está em curso o plano de tratamento e de colocação de armadilhas para eliminação da praga.