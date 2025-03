Trabalhadores das Instituições Particulares de Solidariedade Social em greve a 21 de Março

Os trabalhadores das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da Região Autónoma da Madeira vão estar em greve a 21 de Março. Reivindicam melhores condições de trabalho num sector que emprega centenas de pessoas, muitas "há anos sempre a receber o salário mínimo".

Os pré-avisos já foram entregues pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, que hoje, junto ao Lar Câmara de Lobos Living Care, quis denunciar as pressões a que são sujeitos os trabalhadores deste sector, e daquele local em particular.

À comunicação social, Nelson Pereira deu nota de duas reuniões mantidas com a administração do lar, que também tem outra unidade de cuidados no Caniço e o Lar da Bela Vista, sem que as reivindicações dos trabalhadores, no que diz respeito à carga horária, às escalas de serviço ou à actualização salarial, fossem cumpridas.

"Voltou [a administração] a prometer que ia alterar... E até agora nada", observou o sindicalista, para justificar o facto que não haver mais nenhuma reunião agendada.

Sobre a greve agendada para este mês, Nelson Pereira reiterou que "[as IPSS] é dos piores sectores que existe em termos laborais (...) em que vemos situações permanentemente abusivas para com os trabalhadores", sendo disso exemplo o trabalho realizado por outros sindicatos em sectores desta mesma natureza.