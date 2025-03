Trabalhadoras da Santa Casa de Machico em greve participam em concentração no Funchal

Mais de cem trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico, na da Madeira, estão hoje em greve, lutando pelo pagamento de retroativos desde julho de 2022 e integraram a concentração promovida pela CGTP assinalando a Semana da Igualdade.

"Viemos em manifestação até à residência oficial do Governo Regional, juntamente com as trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico, que estão em greve a 100%. Só os serviços mínimos estão a funcionar", disse Maria José Afonseca, da Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres da CGTP à agência Lusa.

A responsável explicou que hoje foi programada uma concentração e manifestação no âmbito da Semana da Igualdade, argumentando que para atingir esse objetivo é precisa uma luta diária.

"Enganam-se aqueles e aquelas que acham que já não é necessário lutar pela igualdade, já foi conseguida a igualdade. Nós temos muitos casos concretos onde há uma grande desigualdade entre mulheres e homens, quer no trabalho, quer na vida, quer na sociedade", opinou.

Maria José Afonseca explicou que a concentração saiu da "Rua das Pretas (Funchal), onde muitas mulheres trabalharam em serviços domésticos em casas de grandes senhores", considerando que a ação é também uma "homenagem e a luta para acabar com as amarras da escravatura, do trabalho mal pago, das discriminações salariais".

"Em quase todos os setores da região onde a mão de obra é feminina os salários rondam todos o salário mínimo regional", apontou.

Para a sindicalista, "há um caminho que se tem de continuar" para conseguir a igualdade de direitos entre homens e mulheres.

Sobre a paralisação das mais de 100 trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico, realçou que "foram as primeiras que fizeram greve pelos seus direitos, ganham o salário mínimo regional, com mais de 20 anos de trabalho, com qualificações profissionais, têm formação e não têm mais nada".

"Daí que houve greve em 2023 e 2024, conseguiu-se que fosse aplicado o contrato coletivo de trabalho das IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), embora tenha direitos muito aquém dos necessários, mas faltam os retroativos. Elas estão em luta pelos retroativos dos salários e diuturnidades e hoje juntaram-se à manifestação e fomos entregar uma resolução das trabalhadoras ao Governo Regional", salientou.

Maria José Afonseca indicou que no documento estas trabalhadoras "exigem uma reunião com Governo Regional que tem feito orelhas moucas e não tem dado resposta às reivindicações das trabalhadoras".

Sublinhou ainda que estas trabalhadoras auferem "salários muito baixos" e têm para receber diuturnidades referentes a 2022 e 2023, valores que "a provedora concordou pagar e agora afirma que não há retroativos para ninguém".

No seu entender, "a responsabilidade dos constrangimentos da greve quer para os utentes, que são idosos, quer para a creche, com relação à refeição, são da responsabilidade da Mesa da Santa Casa e da senhora provedora".

"Lamentamos os constrangimentos para idosos e famílias, mas é uma luta que tinha de ser [feita], a instituição foi alertada e manteve a sua posição e não houve outra solução", concluiu.