Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas celebra 50 anos com almoço-convívio

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, comemora os 50 anos da sua existência, com um almoço-convívio a realizar, amanhã, no Curral das Freiras, na Associação Refúgio da Freira, pelas 12 horas, com presença do coordenador Alcides Teles.

Criado após o 25 de Abril de 1974, este Sindicato foi pioneiro no sindicalismo nacional da Administração Pública e desempenhou um papel fundamental na conquista de direitos para os trabalhadores do sector. Durante décadas, o movimento sindical foi essencial para garantir melhores condições de trabalho e combater as limitações impostas pelo Estado fascista.

O Sindicato lembra que "em 2008, muitos desses direitos conquistados pelos trabalhadores foram usurpados pelos governos de direita e relegado os trabalhadores em funções públicas para o empobrecimento. Aniquilaram a Administração Pública", sublinhou.