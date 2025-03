Lobo Marinho cancela viagens previstas para esta segunda-feira

A previsão de más condições no mar levou a Porto Santo Line a cancelar as viagens do navio Lobo Marinho previstas para esta segunda-feira, dia 16 de de Março.

Em causa a ligação que deveria sair do Funchal pelas 8 horas e a viagem desde o Porto Santo prevista para as 19 horas.

No entanto, e no sentido de proporcionar aos passageiros alternativas de viagem, a companhia vai abrir as viagens de terça-feira, 18 de Março: (Funchal-Porto Santo às 8 horas e Porto Santo-Funchal às 18 horas).

Já esta manhã, devido ao vento forte, o navio sentiu dificuldades na chegada à ilha dourada, tendo só conseguido atracar após uma segunda tentativa.

Para mais informações, a Porto Santo Line informa que os interessados devem contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf a 6.ªf, das 9h às 19h e fins de semana, das 9h às 13h e das 14h30 às 18h (encerrado em dias feriados).