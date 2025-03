Lobo Marinho vai realizar viagens 'extra' esta terça-feira

O navio Lobo Marinho vai realizar viagens extraordinárias esta terça-feira, dia 11 de Março. A saída do Funchal rumo ao Porto Santo acontece às 8 horas. A viagem no sentido inverso, com saída da ilha dourada, será pelas 18 horas.

De recordar que, devido ao mau tempo, as viagens de ligação inter-ilhas sofreram vários cancelamentos ao longo dos últimos dias, pelo que a Porto Santo Line apresenta assim uma alternativa para os passageiros.

Para mais informações, de ser contactado o (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf a 6.ªf, das 9h às 19h e fins de semana, das 9h às 13h e das 14h30 às 18h (encerrado em dias feriados).