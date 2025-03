Lobo Marinho cancela viagens previstas para este domingo

A previsão de más condições no mar levou a Porto Santo Line a cancelar as viagens do navio Lobo Marinho previstas para este domingo, dia 9 de Março. Em causa a ligação que deveria sair do Funchal pelas 8 horas e a viagem desde o Porto Santo prevista para as 19 horas.

A Porto Santo Line remete mais informações para os contactos: (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf a 6ªf das 9h às 19h, fim-de-semana 9h-13h/14h30-18h00 (encerrado em dias feriados).