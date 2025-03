Começou o grande cortejo alegórico

Com bancadas repletas de gente, começou o cortejo alegorico do Funchal com a 'comissão da frente', cerca de duas dezenas de raparigas bem vestidas e a dançar ao ritmo da música, a darem um espectáculo prévio à passagem das 13 trupes.

O presidente do Governo Regional da Madeira, bem como o secretário regional do Turismo, como habitualmente, assistem ao cortejo da primeira fila. Miguel Albuquerque e Eduardo Jesus juntam-se a milhares de madeirenses e turistas na Avenida Sá Carneiro e na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.