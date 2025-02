Carnaval de Santa Cruz com cortejo no dia 2

A Casa do Povo de Santa Cruz acaba de anunciar os planos para o Carnaval da cidade, que terá como ponto mais alto o cortejo alegórico, que sai à rua no dia 2 de Março, já neste domingo, numa organização que tem por "objetivo de proporcionar à nossa comunidade e aos seus visitantes um fim de tarde repleto de cor e alegria", almeja.

Para organizar o tradicional Cortejo de Carnaval em Santa Cruz, evento que conta com o apoio da Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, da Câmara Municipal de Santa Cruz, da Junta de Freguesia de Santa Cruz e da Empresa de Cervejas da Madeira.

"O cortejo sairá à rua no próximo domingo dia 2 de março, às 17h00, e contará com cerca de 850 foliões, distribuídos por sete trupes, oriundas de escolas, instituições e associações da região. Entre os grupos participantes destacam-se o Grupo Profissional de Dança – Sweetdancers, a Associação de Animação Geringonça, a Fitness Team, a Associação Recreativa da Achada de Gaula – Malta do Furor, o Centro Comunitário da Nogueira, o grupo Poeira D'Enigmas e a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, além de alguns trapalhões que prometem animar o desfile", conta.

De acordo com a Casa do Povo, "à semelhança do ano passado, decorrerá um concurso que premiará os três melhores trapalhões, com prémios gentilmente patrocinados pela Taberna do Petisco, Rota dos Sabores e VMT Madeira – Catamaran Trips", realça. "A concentração dos participantes será na Rua Bela de São José, junto à Casa da Cultura, seguindo depois pela Rua do Ribeirinho, Rua da Praia, Rua Nova de São Fernando, Rua 17 de Junho e terminando na Praça Dr. João Abel de Freitas", explica.

E termina, referindo que "para encerrar esta festa em grande, após o cortejo, o palco será animado pelo Grupo Danc'Art e pelo DJ Sil, garantindo muita música e diversão", incentivando a todos que se desloquem a Santa Cruz para celebrar connosco este momento único de folia e tradição!".