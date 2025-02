Cortejos e sentença em destaque este domingo na Festa dos Compadres

A Festa dos Compadres tem este domingo, 23 de Fevereiro, o seu ponto alto com dois grandes cortejos e a típica sentença, em que, num tribunal simulado, são julgados e condenados à fogueira as principais figuras da festa.

As ruas da cidade de Santana acolhem, pelas 14h30 de hoje, o cortejo Folião, que contará com a participação de 700 elementos, entre membros de escolas e instituições do concelho, mas também populares.

Pelas 15 horas sai à rua o Cortejo Etnográfico, que presta homenagem às tradições de Santana.

Na edição deste ano, o desfile contará com 234 participantes, distribuídos por diferentes grupos que vão recriar os costumes e as tradições do povo de Santana.

O dia termina, como habitual, com a ‘Sentença dos Compadres’, pelas 16 horas.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o quinquagésimo quarto dia do ano, em que faltam 311 dias para o fim de 2025:

- Das 9 às 12h30 - XXII Congresso PS Madeira no Centro de Congressos da Madeira;

- 10h15 - A candidatura da CDU às Eleições Regionais promove uma iniciativa de pré-campanha junto à Igreja Paroquial do Curral das Freiras;

- 11 horas - CTM Mirandela da I Divisão Nacional de ténis de mesa masculino no Pavilhão de São Roque;

- 11h30 - A candidatura do JPP às Eleições Regionais promove uma acção política junto ao Mercado Municipal da Ribeira Brava;

- 12 horas - A candidatura do PSD às Eleições Regionais promove uma iniciativa política na Praça Padre Patrocínio Alves, junto ao Mercado Municipal de Santa Cruz;

- Entre as 12 e as 17 horas - Trofeú Wingfoil ICSC - Powered by Janga na baía de Santa Cruz. A prova é organizada pelo Iate Clube de Santa Cruz em conjunto com a Associação Regional de Vela da Madeira e contará com a participação de aproximadamente de 10 pessoas, entre atletas do Iate Clube de Santa Cruz, Clube Naval do Funchal e Centro Treino Mar;

- 15 horas - Marítimo B - Beira-Mar do Campeonato de Portugal no Complexo Desportivo do Marítimo;

- A partir das 15 horas - 8.ª Edição 'Pérola dos Vinhos' no Grand Ballroom do Savoy Palace;

- 16 horas - F. Franco - Sp. Braga da Taça de Portugal de basquetebol feminino no Pavilhão da F. Franco;

- 17 horas - A candidatura do CDS às Eleições Regionais promove uma acção política junto à Igreja Matriz de Santana;

Principais acontecimentos registados a 23 de Fevereiro:

1797 - Todos os detentores de bens da Coroa portuguesa e os herdeiros de morgados ou capelas passam a ter de servir no Exército ou na Marinha, sob pena de devolução dos bens.

1905 - É denunciado o contrato do monopólio do tabaco, detido pela Companhia de Henri Burnay, desde 1891. A concessão é renovada, fixando-se a renda fixa de 6520 contos de réis, por 25 anos, e sem hipótese de alteração.

1911 - Os bispos portugueses contestam medidas da I República: a Lei do divórcio, a criação do Registo Civil, o fim do juramento religioso nos tribunais.

1916 - Grande Guerra 1914-1918. Portugal apreende os navios alemães nos portos portugueses para "serem colocados ao serviço da causa luso-britânica".

1917 - Grande Guerra 1914-1918. Parte para França o segundo contingente do Corpo Expedicionário Português.

1917 - Início das manifestações e greve geral em Petrogrado, antiga São Petersburgo, capital do império russo. A repressão provoca centenas de mortos. Operários e soldados ocupam pontos estratégicos da cidade (08 de março no calendário atual).

1918 - É alterada a lei de separação do Estado e da Igreja. São restituídos ao clero os poderes temporais em relação ao culto religioso.

1919 - O Governo transitório de Domingos Pereira decreta a extinção da polícia política, criada por Sidónio Paes.

1942 - II Guerra Mundial. Um submarino japonês bombardeia a refinaria petrolífera norte-americana de Santa Bárbara, Califórnia.

1942 - É encontrado morto, aos 60 anos, o escritor austríaco Stefan Zweig, autor de "24 Horas na Vida de Uma Mulher". Suicida-se pela "amargura de ver a Europa espezinhada por Hitler".

1944 - É criado o Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, novo nome do Secretariado da Propaganda Nacional, na dependência direta do presidente do Conselho, Oliveira Salazar.

1945 - II Guerra Mundial. Os fuzileiros norte-americanos tomam o monte Suribachi, em Iwo Jima, Japão.

1954 - O imunologista norte-americano Jonas E. Salk apresenta a vacina para a poliomielite.

1959 - Primeira reunião do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, França.

1961 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) emite a primeira resolução condenatória da política colonialista de Oliveira Salazar.

1972 - É constituído o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

1974 - O programa A Voz das Forças Armadas, na Rádio Portugal Livre, anuncia o apoio ao Movimento dos Capitães, "para que o fascismo e as guerras coloniais desapareçam do nosso país".

1975 - É publicado o Programa de Política Económica e Social, coordenado por Ernesto Melo Antunes.

1981 - Tentativa de golpe de Estado em Espanha, com o assalto das Cortes pelo tenente-coronel Tejero Molina. A revolta é dominada.

1987 - É descoberta na galáxia satélite da Via Láctea chamada Grande Nuvem de Magalhães, uma nova estrela fracamente visível a olho nu, a Supernova.

1988 - É constituída como associação sem fins lucrativos a Oikos - Cooperação e Desenvolvimento, conhecida internacionalmente como organização n-governamental para o desenvolvimento (ONGD).

1992 - António Guterres é eleito secretário-geral do Partido Socialista no X Congresso, a decorrer no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

1997 - O semanário britânico Observer noticia a existência da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado com sucesso, nascida a 05 de julho de 1996, no Instituto Roslin, em Edimburgo.

2001 - A polícia autónoma basca, Ertzaintza, detém no País Basco 15 membros e colaboradores da ETA Militar.

2002 - Sequestro da deputada e candidata ecologista à presidência da Colômbia Ingrid Betancourt por um comando guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

2003 - Meio milhão de pessoas manifestam-se em Madrid, Espanha, contra a atitude das autoridades, após o afundamento do petroleiro Prestige, ao largo da Galiza, em novembro de 2002.

2007 - 46 países assinam em Oslo, Noruega, uma declaração apelando à proibição do fabrico de bombas de fragmentação a partir de 2008.

2008 - O movimento de professores "Em Defesa da Escola Pública" reúne 700 pessoas em Leiria e aprova uma moção em que "defende a escola pública e condena o modelo de gestão" proposto pelo Governo.

2010 - A maior base de dados estatísticos sobre Portugal com acesso universal e gratuito - a Pordata - passa a estar disponível na Internet, resultado de uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos (disponível em www.pordata.pt).

2012 - O Parlamento grego aprova por maioria absoluta a legislação necessária para o país proceder ao pagamento da dívida, o que implica o perdão de 107 mil milhões de euros por bancos e fundos de investimento privados.

2012 - O Tribunal da Relação de Lisboa mantém cinco das seis condenações dos arguidos do processo Casa Pia, mandando repetir parte do julgamento no que se refere aos crimes alegadamente cometidos na casa de Elvas. A pena de prisão de Carlos Silvino é reduzida de 18 para 15 anos e a de Carlos Cruz de sete para seis anos.

2014 - O parlamento ucraniano designa como Presidente interino, Olexandre Turchinov, braço-direito da líder da oposição, Iulia Timochenko.

2017 - O antigo diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) Rodrigo Rato é condenado a quatro anos e meio de prisão por se ter apropriado indevidamente de património de dois bancos espanhóis a que presidia, a Caja Madrid e o Bankia.

2018 - Rick Gates, que foi o 'número dois' da campanha eleitoral do Presidente norte-americano, Donald Trump, declara-se culpado das acusações de conspiração e falso testemunho na investigação à alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016.

2019 - O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fecha a fronteira e rompe relações diplomáticas com a Colômbia. Soldados venezuelanos bloqueiam as pontes que unem os dois países para impedir a entrada dos camiões com ajuda humanitária. Confrontos nas fronteiras terrestres com a Colômbia e o Brasil provocam, segundo a imprensa local, 15 mortos e trezentos feridos.

2020 - A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau confirma os resultados das eleições presidenciais e a vitória de Umaro Sissoco Embaló, tendo rejeitado as reclamações apresentadas pelo representante da candidatura de Domingos Simões Pereira.

2022 - O Parlamento da Ucrânia aprova a instauração do Estado de emergência no país, a partir do dia 24 e por trinta dias, proposto pelo Presidente, Volodymyr Zelensky, perante o agravamento da situação no leste do país e da ameaça militar da Rússia.

