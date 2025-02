Marina do Funchal com novo posto de abastecimento marítimo

A Marina do Funchal tem, a partir desta sexta-feira, um novo posto de abastecimento, equipado com tecnologia de ponta para melhor servir os seus utentes.

Em parceria com a Repsol, este posto passa a disponibilizar gasóleo marcado na origem, garantindo assim um abastecimento mais rápido, eficiente e preciso, com medidores de alta tecnologia e uma interface digital intuitiva.

Entre as novidades, destacam-se os novos combustíveis: Repsol Mar Sport 95 e Repsol Mar Diesel e+, especialmente desenvolvidos para embarcações de recreio. Estes combustíveis ajudam a optimizar o consumo e o desempenho do motor, protegendo ainda os circuitos de alimentação contra a corrosão provocada pela água do mar.

Além da modernização do abastecimento, a infra-estrutura foi melhorada, garantindo melhores acessos pontos de amarração, proporcionando maior segurança e comodidade aos navegantes.

Ver Galeria

A Associação MarinaFunchal reconhece a colaboração e o apoio fundamental da Administração dos Portos da Madeira (APRAM) e da Repsol para a concretização deste projecto, que faz do Funchal o local com o posto de abastecimento marítimo mais recente do país.

A par desta infra-estrutura de melhoria, a marina encontra-se envolvida e comprometida com a prioridade da sustentabilidade através de diversas parcerias, de âmbito nacional e extra territorial e procura manter-se na vanguarda da adopção de medidas que contribuam para um mundo mais verde e sustentável, promovendo iniciativas de melhoria da qualidade geral e da qualidade ambiental.

O novo posto funciona todos os dias, das 8 às 20 horas, para os combustíveis Repsol Mar Sport 95 e Repsol Mar Diesel e+. O gasóleo marcado (MarPro) está disponível nos dias úteis, das 9h00 às 12h30 e das 14h30 às 19h00, com marcação prévia mínima de 24 horas.