Camacha celebra tradição de carnaval com cortejo 'Enterro do Osso'

A Junta de Freguesia da Camacha e a Casa do Povo da Camacha organizam o tradicional desfile 'Enterro do Osso', um evento carnavalesco que promete encher as ruas de cor, alegria e muita animação, no dia 9 de Março, pelas 15 horas, junto à piscina da Camacha.

Esta iniciativa conta com a participação de centenas de foliões, assegurando a continuidade desta tradição profundamente enraizada na Vila da Camacha

O percurso inicia-se na Rua Maria Ascensão e atravessará as principais artérias da freguesia, culminando no Largo Conselheiro Aires de Ornelas. No local, as trupes convidadas protagonizarão momentos de dança, acompanhadas pelas suas respectivas Rainhas e Baterias, num espetáculo vibrante e envolvente.

O evento contará com a participação de diversos grupos locais e trupes convidadas, incluindo várias que integram o Grande Cortejo Alegórico da Avenida do Funchal. Entre os confirmados estão o Grupo Fitness Team, a Associação Recreativa da Achada de Gaula - Malta do Furor, a Associação de Animação Nuvem D’Afectos, a Associação de Animação Geringonça e a trupe Poeira D'Enigmas. Além disso, marcam presença o Grupo de Animação Sempre Jovem da Câmara Municipal de Câmara de Lobos + CACI de Câmara de Lobos e a Trupe da Casa do Povo de Água de Pena.

O desfile, que terá cerca de 1.000 foliões, contará com diversas categorias a concurso, sendo todos os participantes elegíveis para prémios distintos, incentivando a criatividade e originalidade dos intervenientes. As inscrições para participar no corso carnavalesco encontram-se abertas até 28 de Fevereiro e podem ser efetuadas gratuitamente nas instalações da Junta de Freguesia da Camacha e da Casa do Povo da Camacha.

Alternativamente, os interessados poderão inscrever-se através do preenchimento de um formulário disponível nos canais oficiais destas entidades ou enviando-o para os respetivos endereços de correio electrónico.

A organização convida grupos, associações e instituições, bem como todos os entusiastas do Carnaval, a participarem neste momento de folia, reforçando que serão atribuídos prémios às diversas categorias participantes

Importa ainda destacar que este evento marca o encerramento das festividades carnavalescas na ilha, atraindo milhares de foliões e visitantes à Camacha, contribuindo significativamente para o impacto cultural e turístico da freguesia. Após o término deste cortejo, os visitantes poderão aproveitar o resto da tarde no Largo da Achada onde estarão instaladas barracas de comes e bebes.